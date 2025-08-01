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Tropikal geceler uykunuzu kaçıracak!

Son günlerde gündüz saatlerinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bir süre daha devam edeceğine dikkat çeken uzmanlar, gece saatlerinde 20 gündür etkili olan tropikal gece sıcaklıklarının da etkisini sürdüreceği uyarısında bulundu.

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Tropikal geceler uykunuzu kaçıracak!
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 13:59

Türkiye genelinde etkisini gösteren hava sıcaklıkları 'da da mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Gece sıcaklıklarının 20 derece üzerinde gerçekleştiği geceleri ‘tropikal gece' olarak tanımlandığına dikkat çeken Meteoroloji 8. Bölge Müdür Yardımcısı Çağlar Kaynak, "Türkiye ve bölgemiz bildiğiniz gibi son günlerde sıcak ve kuru bir havanın etkisinde. Bu etkiyi oluşturan aslında muson bölgesi dediğimiz bölgede oluşan ters oluk yapısına bağlı sıcak havanın taşınmasıyla gerçekleşiyor.

Tropikal geceler uykunuzu kaçıracak!

Bir de gece sıcaklıklarının 20 derecenin üzerinde gerçekleştiği günlere biz tropikal geceler diyoruz. Yaptığımız değerlendirmelere göre temmuz ayında 20 gün boyunca tropikal geceleri gözlemledik. Bunun yanında genel olarak son birkaç gündür de fazlasıyla artan sıcaklıklara bağlı olarak mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkları gözlemliyoruz. Tropikal gece dediğimiz kavram, gece sıcaklıklarının 20 derece santigratın üzerinde gerçekleştiği geceleri ifade ediyor. Bir süredir Temmuz ayında 20 günü bu şekilde tropikal gece olarak geçirdik. Önümüzdeki günlerde de Ağustos ayının ilk haftasını değerlendirdiğimizde, gündüz sıcaklıkları için Konya genelinde 30.9 olan mevsim normalinin 2 ile 5 derece üzerinde sıcaklıkları gözlemliyor olacağız. Gece sıcaklıkları ise 22 ila 24 derece arasında gerçekleşecek. Bu da demek oluyor ki, bir süre daha tropikal gece etkisinde biraz daha zor uyuyabildiğimiz, hava şartlarına bağlı olarak rahatsızlık duyabileceğimiz günler bizi bekliyor" dedi.

Tropikal geceler uykunuzu kaçıracak!

"MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE"

Son 30 yıl içerisindeki sıcaklık değerleriyle ilgili bilgiler veren Kaynak, "Meteorolojide sıcaklıklar, yağışlar ve tüm meteorolojik parametreler 30 yıllık mevsim normalleri dediğimiz normallerle kıyaslanarak değerlendirilirler. Bizler de 1991-2020 normallerini kullanarak günümüzde yaşadığımız hava olaylarını ve meteorolojik parametrelerin değerlendirmelerini yapıyoruz. 1991-2020 Ağustos ayı sıcaklıklarına göre, normallerimiz 30.9 derece santigrat. Ancak son günlerde de gözlemlediğimiz gibi oldukça mevsim normallerinin üzerinde yer yer 7 derecelere varan sıcaklık farklarıyla seyreden bir temmuz ayı ve önümüzdeki günlerde de ağustos ayını da yine mevsim normalleri üzerinde bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Tropikal geceler uykunuzu kaçıracak!

"GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ GEÇİŞLERİNİ BEKLİYORUZ"

Ağustos ayında ilk 2 gününde müjdesi veren Kaynak, "Bölgemiz genelinde ve Konya ilinin özellikle kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış geçişlerini bekliyoruz. Bu yağışlarla birlikte ağustos ayının aslında mevsim normalleri civarında yağışlarının gözleneceği bir ay olmasını tahmin ediyoruz. Sıcaklıklar da yine benzer bir şekilde mevsim normalleri civarında, zaman zaman mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde sıcaklıkları gözlemleyeceğimiz bir ağustos ayı bizleri bekliyor" diye konuştu.

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ETİKETLER
#yağış
#sıcak hava dalgası
#konya
#Hava Durumu
#Tropikal Gece
#Yüksek Sıcaklıklar
#Gündem
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