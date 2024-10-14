TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı 'İran' sözlerine açıklık getirdi! 

14 Ekim 2024 18:42 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 18:50

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. M. Zahid Sobacı'nın, yıl sonuna kadar TRT Farsça'nın hayata geçeceğini duyurması ve "İran’ı rahatsız etmek zorundayız" ifadesi, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Sobacı yeni yaptığı açıklamada bu ifadenin yanlış yorumlandığını belirterek sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı. Sobacı, sözlerinin bağlamından koparılarak haksız bir şekilde gündem oluşturulduğunu dile getirdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 2024-2025 akademik yılı açılışını TRT​ Genel Müdürü Prof. Dr. M. Zahid Sobacı'nın verdiği ilk dersle gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Sobacı'nın BUÜ'deki konuşması, gündeminde önemli bir yer edindi. Konuşmasında, Türkiye​'nin dış politikasıyla uyumlu bir uluslararası yayıncılık misyonunu sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

Sobacı, "Türkiye, uluslararası sistemin krizlerine neredeyse meydan okuyan, bu krizleri uluslararası kamuoyuna duyurmaya gayret tek devlettir. O yüzden de daha fazla hedefe konmaktadır. Uluslararası kamuoyuna ise, bizim mesajlarımızı uluslararası kanallarımız ulaştırıyor. Dijitalleşme çağında yetersiz kalabiliyorsunuz. Bu yılın sonunda TRT Farsça geliyor; İran​'ı rahatsız etmek durumundayız., İran'ı rahatsız etmek zorundayız. 41 dil ve lehçede yaptığımız web ve radyo yayınlarını dış yayınları, daha kaliteli bir noktaya getirmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

İRAN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Zahid Sobacı'nın konuşmasındaki "İran'ı rahatsız etmek durumundayız., İran'ı rahatsız etmek zorundayız" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları ve bazı siyasetçiler Sobacı'nın sözleri için, "Bir devlet memuru, komşu bir ülkeye karşı böyle tehditvari üslup kullanabilir mi?" yorumunda bulundu.

SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. M. Zahid Sobacı, gündem olan konuşması hakkında X hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Sözlerinin çarpıtıldığını ve videonun belli bir kesiminin paylaşıldığını belirten Sobacı, "Bursa Uludağ Üniversitesi’ndeki konuşmamda yer alan bir cümlenin bağlamından koparılarak, suni gündem yapılmasına ilişkin açıklamamı kamuoyunun takdirlerine sunuyorum" dedi.

Sobacı'nın açıklaması şu şekilde:

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yaklaşık bir saat süren akademik içerikli ve irticalen yaptığım konuşmanın "uluslararası yayıncılıkta rekabet" bölümünde yer alan bir cümle, öncesi ve sonrası dikkate alınmadan bağlamından koparılarak suni bir çerçevede gündem yapılmıştır.

Söz konusu bölümde TRT'nin uluslararası yayın ağını genişlettiğine İşaret edilerek; son dönemde TRT'nin Almanca ve Rusça'ya ek olarak Afrika, Fransızca, İspanyolca ve Balkan dijital haber platformlarını kurduğu, Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak bunun TRT'nin en temel sorumluluklarından biri olduğu ve bu alanlarda ciddi bir rekabet içinde bulunduğu vurgulanmıştır.

Bağlamından koparılan cümle de TRT Farsça'nın kurulmasının ardından bu dilde yaşanacak yayıncılık rekabetine ilişkin bir vurguyu içermekteydi. Çünkü TRT yayın yaptığı tüm dillerde gösterdiği yayıncılık başarılarıyla ses getirmekte ve o dillerdeki uluslararası rakip yayıncıları bu yarış içinde rahatsız etmektedir.

"TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİNİ YANSITACAK MEDYA ARIYORUZ"

TRT'nin tüm kanallarıyla İran dâhil bölge ülkeleriyle ilişkilerin gelişmesine katkı sunan yayıncılık çizgisi ortadadır. Bu yayıncılık rekabeti ortamında, TRT Farsça'nın gelişmekte olan Türkiye-İran ilişkilerini medya alanına da yansıtacak bir mecra olacağına inanıyoruz.

Dolayısıyla söz konusu konuşmada Türkiye-İran ilişkileri kastedilmediği gibi, resmî dış politikamız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Dışişleri Bakanlığımızın ve İletişim Başkanlığımızın açıklamalarında temsil edilmektedir. TRT bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu çizgi doğrultusunda yayıncılık faaliyetlerine devam edecektir.

Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı soykırımı dünyaya anlattığı için İsrail'in silahlı ve bombalı saldırılarının hedefi olan, işgalciler tarafından yayınları engellenmeye çalışılan, Gazze'deki soykırıma dair her gün yeni ve ses getiren içerikler üreten TRT'nin Filistin meselesindeki hassasiyeti ise asla sorgulanamaz.

TRT olarak insan ve hakikat odaklı yayınlarımızla dünyanın dört bir yanında sesi duyulmayanların sesi olmaya, görmezden gelinenleri görünür kılmaya devam edeceğiz.