Trump yönetimi PKK'ya desteği kesecek mi, F-16 tedarikinde sorun yaşanacak mı? MSB'den ABD seçimi sonrası kritik açıklama

07 Kasım 2024 11:59 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 12:03

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD'deki başkanlık seçimini kazanan Donald Trump yönetimine çağrıda bulundu. ABD'nin PKK'YPG'ye yaptığı yardımları durdurması gerektiğini belirten MSB kaynakları, Türkiye'nin terörle mücadelesine samimi destek beklediklerini bildirdi. Bakanlık kaynakları, ABD seçimleri sonrası F-16 tedariki konusunda sorun yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin de açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadeleye ilişkin gelişmeleri paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyonlar neticesinde son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi. Yılbaşından bu yana etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 2 bin 457'ye yükseldi. Ayrıca son bir hafta içinde PKK kamplarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Cizre ve Iğdır'daki sınır karakollarına teslim olduğu bildirildi.

Sınır güvenliğine ilişkin gelişmeleri de paylaşan MSB, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 188 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi. Ayrıca bin 288 kişi ise sınırı geçemeden engellendi.

YENİ ABD YÖNETİMİ PKK'YA DESTEĞİ KESECEK Mİ?

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD seçimleri sonrasında ABD askerlerinin Irak ve Suriye’den çekilip çekilmeyeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi:

“Bölgemizdeki savunma ve güvenlikle ilgili her türlü gelişmeyi yakından takip etmekte, ona göre de tedbir almaktayız. ABD daha önce de Suriye’den çekilme kararı almıştı ama fiiliyatta bu gerçekleşmedi. Sözlere değil icraata bakılmalı. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG/SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir.”

ABD’DEKİ SEÇİMLER SONRASI F-16 TEDARİKİ KONUSU

Bakanlık kaynakları, ABD seçimleri sonrasında F-16 tedariki konusunda sorun yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin ise şu mesajı verdi:

“F-16 konusunda sözleşmeler imzalanmış, süreç olumlu şekilde devam etmektedir. Türkiye-ABD ilişkileri zaman zaman ortaya çıkan sorunlara rağmen ortak değerlere ve çıkarlara dayanmaktadır. Ülkelerimiz, 75 yılı geride bırakan dünyanın en başat güvenlik örgütü NATO’nun önemli iki üyesidir. Türkiye-ABD ilişkilerinin, ABD seçim sonuçlarından bağımsız olarak stratejik müttefiklik temelinde ilerlemeyi sürdüreceğine inanıyoruz.”

FRANSA’NIN GKRY’YE TANK VE FÜZE VERECEĞİ İDDİALARI

Bakanlık kaynakları, Fransa’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne Leclerc tankları ile Mistral füzelerini vereceğine dair haberlerle ilgili şunları söyledi:

“Kıbrıs Adası’nda dengeleri bozabilecek ve KKTC’nin güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü gelişmeyi yakından takip etmekteyiz. Daha önce de GKRY’ye bu tür yardım sözleri verilmişti. Türkiye geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için elinden geleni yapmaya, KKTC’nin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli askeri ve siyasi tedbirleri her ne pahasına olursa olsun almaya devam edecektir.“

YUNANİSTAN İLE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER TOPLANTISI

Bakanlık kaynakları, Yunanistan heyetinin İstanbul’u ziyaretiyle gerçekleşen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı ile ilgili sorular üzerine şunları ifade etti:

“Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı'nda; her iki taraf, 2024 yılı için belirlenen faaliyetlerin icrası ve 2025 yılı için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştır. Söz konusu toplantı olumlu bir havada gerçekleşmiştir. Bir sonraki toplantı Yunanistan’ın ev sahipliğinde düzenlenecektir.”