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 | Özge Sönmez

Trump'ın eski yatı Bodrum'a demirledi: Fiyatı duyanları afallattı! Yeni sahibi kim?

Dünyanın en lüks yatlarından biri olarak kabul edilen 'Kingdom 5KR' Bodrum'a demirledi. James Bond filmlerinde bile kullanılan lüks yatın daha önce kimlerin kullandığı merak konusu olurken, değeri ağızları açık bıraktı. Lüks tekneye bakan bir daha baktı. İşte detaylar...

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Trump'ın eski yatı Bodrum'a demirledi: Fiyatı duyanları afallattı! Yeni sahibi kim?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 11:22

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in yeğeni Prens El-Velid bin Talal lüks yatı 'Kingdom 5KR' ile rotasını Bodrum'a çevirdi. 86 metrelik dev yat görenleri şaşkına çevirdi. Prens El Welid Bin Tallal Bin Abdülaiz El Suud'un dev lüks yatı 'Kingdom 5KR' geçmişi ve daha önce kimlerin kullandığı ile merak konusu oldu. İşte ABD Başkanı Trump'ın bile kullandığı fiyatı ile dudak uçuklatan yatın özellikleri...

Trump'ın eski yatı Bodrum'a demirledi: Fiyatı duyanları afallattı! Yeni sahibi kim?

ADNAN KAŞIKÇI İÇİN İNŞA EDİLDİ

Kingdom 5KR, Suudi milyarder Adnan Kaşıkçı (Adnan Khashoggi) için inşa edilmişti. Geminin kirişi 13,25 metre (43,5 ft), su çekimi 4,72 metre (15,5 ft) ve yakıt kapasitesi 515.000 litredir (136.000 ABD galonu). 85,65 metrelik (281 ft) süper yat, Kaşıkçı'nın kızı Nebila için üretildi. Kaşıkçı'nın mülkiyeti sırasında dünyanın en büyük yatlarından biriydi.

Mart 2023 itibarıyla Wikipedia'nın en büyük motor yatlar listesine göre 106. sırada yer aldı ve daha büyük yatların inşa edilme eğilimi nedeniyle sıralamalarda düşmeye devam ediyor.

Yat, 1980 yılında yat üreticisi Benetti tarafından 100 milyon dolara (2024'te ise 382 milyon dolara eşdeğer) inşa edildi. Orijinal iç mekanı Luigi Sturchio tarafından tasarlandı.

Trump'ın eski yatı Bodrum'a demirledi: Fiyatı duyanları afallattı! Yeni sahibi kim?

LÜKS YATI TRUMP BİLE KULLANDI

Kaşıkçı mali sorunlar yaşadıktan sonra, yatı 1988'de Brunei Sultanı'na sattı. Sultan da yatı 29 milyon dolara Donald Trump'a sattı. Bir tadilattan sonra Trump, yatı “Trump Princess” olarak yeniden adlandırdı. Trump Princess'i Atlantic City limanına yanaştırmak için Roger Stone ve lobi şirketi Black, Manafort, Stone ve Kelly'nin desteğiyle üç yıl sürmesi gereken özel tarama izinleri aldı.

Trump'ın eski yatı Bodrum'a demirledi: Fiyatı duyanları afallattı! Yeni sahibi kim?

İÇİNDE YOK YOK

Teslim edildiğinde 5 güvertesi, 1 diskosu, 12 kişilik bir sineması, 11 gösterişli süiti, tepesinde 1 helikopter pisti (helikopterlerle etkileşimi önlemek için bacaları dışa doğru eğimlidir) bulunuyor.

15 MİLYAR 52 MİLYON 146 BİN 626 TÜRK LİRASI DEĞERİNDE

Helikopter pistinin önünde üstünde su jeti bulunan 1 havuzu, 2 Riva tenderi, 48 kişilik mürettebatı, 20 knot azami hızı ve 17,5 knot seyir hızı vardı; tahrik 2 adet 3.000 beygir gücünde (2.200 kW) NOHAB Polar motoruyla sağlanıyor. 2024'te 382 milyon dolar değerindeki dev yatın Türk lirası karşılığı merak edildi. Dev yat 15 milyar 52 milyon 146 bin 626 Türk Lirası değerinde.

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