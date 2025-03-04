Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Trump'ın kararı Türkiye için fırsat! Yunan basınından çarpıcı analiz

ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığını azaltma kararının Türkiye için fırsat oluşturması Yunanistan'ın dikkatini çekti. Özellikle Trump yönetiminin bu yönde adım atmasının, Ankara’nın Avrupa güvenliği ve NATO içindeki etkisini artırabileceği değerlendirilirken, Türkiye’nin bölgedeki savunma ve siyasi rolünün giderek daha belirgin hale geldiği vurgulanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump'ın kararı Türkiye için fırsat! Yunan basınından çarpıcı analiz
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 23:21
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 23:21

Yunanistan’da yayımlanan Kathimerini gazetesi, ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığını azaltma niyetinin ve değişen küresel koşulların, Türkiye için Avrupa güvenliği açısından kritik bir fırsat sunduğunu belirtti.

Gazetede Stavros Yannidis imzasıyla yayımlanan değerlendirmede, 2020’li yılların başlarında Fransa, Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye ile güvenlik konusunda iş birliği yapmasının mümkün görünmediği ifade edilirken, günümüzde ise Ankara’nın Avrupa’nın savunma alanında özerklik kazanması için önemli bir aktör haline geldiği vurgulandı.

TÜRKİYE İÇİN FIRSAT

Değerlendirmede, ABD’nin Avrupa’daki askeri etkinliğini azaltma planlarının, Türkiye için stratejik bir fırsat oluşturduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası dengeler ve zaman değişti. ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığını azaltma sinyali vermesi, Türkiye’ye sadece Avrupa’daki siyasi arenaya dönüş fırsatı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda NATO ve Avrupa güvenliğinde daha belirgin bir rol üstlenme imkânı sağlıyor."

YUNANİSTAN AYAK UYDURMAKTA ZORLANIYOR

Yunanistan’ın savunma sanayisinin uluslararası gelişmelere ayak uydurmakta zorlandığına dikkat çekilen analizde, Avrupa’nın savunma alanında bağımsız hareket etmekte zorlandığı bir dönemde, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aracılığıyla kendisini ekonomik, askeri ve siyasi anlamda Avrupa’nın çıkış yolu olarak konumlandırdığı vurgulandı.

Ayrıca, İtalyan Piaggio Aerospace firmasının Baykar tarafından satın alınması, Bayraktar TB2, AKINCI ve KIZILELMA gibi insansız hava araçlarındaki teknolojik başarıların Türk savunma sanayisinin uluslararası silah pazarında hızla büyüyen bir güç haline geldiğini gösterdiği ifade edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yunanistan'ın 'canlı kalkanı' ortadan kalkıyor! Erdoğan talep etti Trump uyguluyor: Dedeağaç Üssü kapanıyor
Zelenskiy Donald Trump'a boyun eğdi: Pişmanım, barışa hazırız
Türkiye 3 noktada harekete geçiyor: İsrail karşı koymak için ABD'ye koştu!
ETİKETLER
#Dünya
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.