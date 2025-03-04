Trump'ın kararı Türkiye için fırsat! Yunan basınından çarpıcı analiz

ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığını azaltma kararının Türkiye için fırsat oluşturması Yunanistan'ın dikkatini çekti. Özellikle Trump yönetiminin bu yönde adım atmasının, Ankara’nın Avrupa güvenliği ve NATO içindeki etkisini artırabileceği değerlendirilirken, Türkiye’nin bölgedeki savunma ve siyasi rolünün giderek daha belirgin hale geldiği vurgulanıyor.

Yunanistan’da yayımlanan Kathimerini gazetesi, ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığını azaltma niyetinin ve değişen küresel koşulların, Türkiye için Avrupa güvenliği açısından kritik bir fırsat sunduğunu belirtti.

Gazetede Stavros Yannidis imzasıyla yayımlanan değerlendirmede, 2020’li yılların başlarında Fransa, Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye ile güvenlik konusunda iş birliği yapmasının mümkün görünmediği ifade edilirken, günümüzde ise Ankara’nın Avrupa’nın savunma alanında özerklik kazanması için önemli bir aktör haline geldiği vurgulandı.

TÜRKİYE İÇİN FIRSAT

Değerlendirmede, ABD’nin Avrupa’daki askeri etkinliğini azaltma planlarının, Türkiye için stratejik bir fırsat oluşturduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası dengeler ve zaman değişti. ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığını azaltma sinyali vermesi, Türkiye’ye sadece Avrupa’daki siyasi arenaya dönüş fırsatı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda NATO ve Avrupa güvenliğinde daha belirgin bir rol üstlenme imkânı sağlıyor."

YUNANİSTAN AYAK UYDURMAKTA ZORLANIYOR

Yunanistan’ın savunma sanayisinin uluslararası gelişmelere ayak uydurmakta zorlandığına dikkat çekilen analizde, Avrupa’nın savunma alanında bağımsız hareket etmekte zorlandığı bir dönemde, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aracılığıyla kendisini ekonomik, askeri ve siyasi anlamda Avrupa’nın çıkış yolu olarak konumlandırdığı vurgulandı.

Ayrıca, İtalyan Piaggio Aerospace firmasının Baykar tarafından satın alınması, Bayraktar TB2, AKINCI ve KIZILELMA gibi insansız hava araçlarındaki teknolojik başarıların Türk savunma sanayisinin uluslararası silah pazarında hızla büyüyen bir güç haline geldiğini gösterdiği ifade edildi.