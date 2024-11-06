Trump’ın taklidini yapan çocuk gündeme oturdu! ABD'de en çok paylaşılan videolardan oldu

06 Kasım 2024 08:42 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 09:05

ABD’deki 538 delegenin 270’ini kazanan adayın ülkenin yeni başkanı olacağı seçimlerde oy sayımı devam ederken sosyal medyada paylaşılan video gündeme oturdu. Küçük çocuğu Trump taklidi izleyenleri güldürdü.

538 delegenin 270’ini kazanan adayın ABD başkanı olacağı seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump 230, Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris ise 209 delege sayısına ulaştı. Oy sayımının devam ettiği ABD'de Trump destekçileri kutlamalara başladı.

ABD BU ÇOCUĞU KONUŞUYOR

Ülkede seçim heyecanı yaşanırken küçük bir çocuğun Trump taklidi sosyal medyada gündem oldu. İzleyenleri kahkahaya boğan çocuk, ABD’deki sosyal medya kullanıcılarının en çok paylaştığı isimlerden biri haline geldi.

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE TRUMP ÖNDE

Öte yandan Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Dakota, Nebraska, Ohio, Oklahoma, South Carolina, North Carolina South Dakota, Tennessee, Texas, West Virginia, Missouri, Montana, Utah, Idaho ve Wyoming’de seçimi kazanarak 230 delege sayısına ulaştı. Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris ise Virginia, Colorado, Washington, California, Oregon, New Mexico, Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, Maryland, New Jersey, New York, Rhode Island ve Vermont’da seçimi kazanarak 209 delege sayısı elde etti.