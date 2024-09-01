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TSK tarihinde bir ilk: Kadın teğmenlerin zirve gururu

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Eylül 2024 13:59 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 14:00
TSK tarihinde bir ilk: Kadın teğmenlerin zirve gururu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları’nın üçünü birden kadın teğmenler birinci olarak tamamladı.

Kadınlar hemen hemen her meslek dalında olduğu gibi askerlikte de güçlü bir şekilde varlıklarını hissettirmeye başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)  tarihinde ilk kez hem Kara hem Hava hem de Deniz Harp Okulları’nda birinciler kadın teğmenler arasından çıktı.

TSK tarihinde bir ilk: Kadın teğmenlerin zirve gururu - 1. Resim

Kara Harp Okulu'ndan Teğmen Ebru Eroğlu, Hava Harp Okulu'ndan Teğmen İkra Kuyumcu ve Deniz Harp Okulu'ndan Teğmen Şeyda Yıldırım, eğitimlerini birincilikle tamamlayarak TSK'nın gurur tablosunda en üstten yerlerini aldılar.

TSK tarihinde bir ilk: Kadın teğmenlerin zirve gururu - 2. Resim

DİPOMALARINI CUMHURBAŞKANI'NDAN ALDILAR

Kadın teğmenlerimize diplomalarını takdim eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl bizleri özellikle duygulandıran Kara Harp Okulu mezuniyetinde birinciliği bir kızımız almıştı. Bugün Deniz Harp Okulu'nda birinciliği bir kızımız aldı. Hava Harp Okulu'nda da birinciliği yine bir kızımız alacak" ifadelerini kullandı.

TSK tarihinde bir ilk: Kadın teğmenlerin zirve gururu - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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