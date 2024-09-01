TSK tarihinde bir ilk: Kadın teğmenlerin zirve gururu
Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları’nın üçünü birden kadın teğmenler birinci olarak tamamladı.
Kadınlar hemen hemen her meslek dalında olduğu gibi askerlikte de güçlü bir şekilde varlıklarını hissettirmeye başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarihinde ilk kez hem Kara hem Hava hem de Deniz Harp Okulları’nda birinciler kadın teğmenler arasından çıktı.
Kara Harp Okulu'ndan Teğmen Ebru Eroğlu, Hava Harp Okulu'ndan Teğmen İkra Kuyumcu ve Deniz Harp Okulu'ndan Teğmen Şeyda Yıldırım, eğitimlerini birincilikle tamamlayarak TSK'nın gurur tablosunda en üstten yerlerini aldılar.
DİPOMALARINI CUMHURBAŞKANI'NDAN ALDILAR
Kadın teğmenlerimize diplomalarını takdim eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl bizleri özellikle duygulandıran Kara Harp Okulu mezuniyetinde birinciliği bir kızımız almıştı. Bugün Deniz Harp Okulu'nda birinciliği bir kızımız aldı. Hava Harp Okulu'nda da birinciliği yine bir kızımız alacak" ifadelerini kullandı.