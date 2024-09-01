TSK tarihinde bir ilk: Kadın teğmenlerin zirve gururu

01 Eylül 2024 13:59 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 14:00

TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olan Vesile Duran ve Dilan Öklü, MİT tarafından etkisiz hale getirildi

TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olan Vesile Duran ve Dilan Öklü, MİT tarafından etkisiz hale getirildi

Kadınlar hemen hemen her meslek dalında olduğu gibi askerlikte de güçlü bir şekilde varlıklarını hissettirmeye başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarihinde ilk kez hem Kara hem Hava hem de Deniz Harp Okulları’nda birinciler kadın teğmenler arasından çıktı.

Kara Harp Okulu'ndan Teğmen Ebru Eroğlu, Hava Harp Okulu'ndan Teğmen İkra Kuyumcu ve Deniz Harp Okulu'ndan Teğmen Şeyda Yıldırım, eğitimlerini birincilikle tamamlayarak TSK'nın gurur tablosunda en üstten yerlerini aldılar.

DİPOMALARINI CUMHURBAŞKANI'NDAN ALDILAR

Kadın teğmenlerimize diplomalarını takdim eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl bizleri özellikle duygulandıran Kara Harp Okulu mezuniyetinde birinciliği bir kızımız almıştı. Bugün Deniz Harp Okulu'nda birinciliği bir kızımız aldı. Hava Harp Okulu'nda da birinciliği yine bir kızımız alacak" ifadelerini kullandı.