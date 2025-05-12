TSK ve PKK arasında çatışma iddiası! DMM'den açıklama geldi

PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı gündeme otururken, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve terör örgütü arasında yeni bir çatışma çıktığı iddia edildi. Sosyal medyada gündem olan konuya ilişkin DMM'den açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Gara dağında TSK ve terör örgütü PKK unsurları sıcak çatışmaya girdi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'DEN İDDİALARA YALANLAMA

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan iddialar yalanlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ÇATIŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, 'Gara dağında TSK ve terör örgütü PKK unsurları sıcak çatışmaya girdi' iddiası doğru değildir. Bahse konu bölgede herhangi bir çatışma söz konusu değildir. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çalışmaları akamete uğratma maksatlı manipülatif içeriklere itibar etmeyiniz."