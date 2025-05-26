TSK'da FETÖ operasyonu: 61 muvazzaf asker tutuklandı

TSK'daki FETÖ yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 62 muvazzaf asker ifade verdi. 61 muvazzaf asker için tutuklama kararı çıktı. İşte detaylar...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçen hafta İstanbul merkezli 36 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında albay, yarbay, binbaşı ve yüzbaşının da olduğu onlarca şüpheli yakalandı.

ŞÜPHELİLER İFADE VERDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturma kapsamında gözaltına alınan 62 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alındı.

61 TUTUKLAMA KARARI

Şüpheli 62 muvazzaf asker, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 61 muvazzaf asker için tutuklama kararı verilirken 1'i serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA

İstanbul merkezli 36 ilde, 23 Mayıs'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 63 zanlıdan 4'ünün albay, 8'inin yarbay, 12'sinin binbaşı, 15'inin yüzbaşı ve 24'ünün astsubay ve uzman çavuş rütbelerinde görev yaptıkları belirlenmişti.

Soruşturmada, "örgüt mensubu askerlerden sorumlu sivillerin, askerlerle örgütsel irtibat amacıyla kullandığı büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan haberleştiği" tespit edilmişti.

Muvazzaf asker oldukları belirlenen şüphelilerden 62'si operasyon kapsamında yakalanmıştı. Firari bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.