TSK'dan bölgede teröristlere geçit yok! Sızma girişimindeki PKK/YPG'li teröristler etkisiz hale getirildi

21 Aralık 2024 17:55 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 17:55

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesinde yapılan operasyonu duyurdu. Teröristlerin bölgede hakimiyet kurmaması için üstün başarı gösteren TSK, 2 PKK/YPG'li teröristleri etkisiz hale getirdi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele kapsamında Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan iki PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçiklerin bölgede güvenliği sağlamak ve terör tehdidini bertaraf etmek amacıyla önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ettiği vurgulandı.

Bakanlık, operasyonun terör örgütünün saldırı girişimlerini önlemek ve sivillerin güvenliğini korumak adına gerçekleştirildiğini belirtti. Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.

Fırat Kalkanı Harekâtı, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerinin barınmasını engellemek ve bölge halkının güvenliğini sağlamak amacıyla 2016 yılında başlatılmıştı. TSK’nın bölgedeki operasyonları, terör tehdidinin sona erdirilmesi için devam ediyor.