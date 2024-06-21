Tgrt Haber
Haberler>Gündem>TSK'dan Kandil'e hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan Kandil'e hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
21 Haziran 2024 11:46 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 11:47
TSK&#039;dan Kandil&#039;e hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

Detaylar geliyor...

Kaynak: Tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...