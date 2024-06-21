TSK'dan Kandil'e hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
21 Haziran 2024 11:46 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 11:47
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.
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Kaynak: Tgrthaber.com