TSK'dan Kuzey Irak'a topçu atışı: MSB o anları yayımlandı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Temmuz 2024 19:24 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 19:35
Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütünün yuvalandığı Kuzey Irak'taki hedeflere bomba yağdırdı. Topçu ateşinin yapıldığı o anlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
TSK Irak'ın kuzeyini mesken tutan terör örgütünün inlerini çökertmeye devam ediyor. Hedeflere topçu ateşiyle bomba yağdırıldı o anlar kaydedildi.
Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak’ta hedeflerin topçu atışı ile tam isabet imha edildiğini açıkladı.
KİLİT KAPANIYOR!
MSB, Kuzey Irak’ta hedeflerin topçu atışı ile tam isabet imha edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kilit kapanıyor. Kahraman topçumuz hedefleri tam isabetle imha ediyor. Irak’ın Kuzeyi” denildi. Öte yandan MSB, topçu atışlarının olduğu bir de video paylaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı