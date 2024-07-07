TSK'dan Kuzey Irak'a topçu atışı: MSB o anları yayımlandı

07 Temmuz 2024 19:24 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 19:35

TSK Irak'ın kuzeyini mesken tutan terör örgütünün inlerini çökertmeye devam ediyor. Hedeflere topçu ateşiyle bomba yağdırıldı o anlar kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak’ta hedeflerin topçu atışı ile tam isabet imha edildiğini açıkladı.

KİLİT KAPANIYOR!

MSB, Kuzey Irak’ta hedeflerin topçu atışı ile tam isabet imha edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kilit kapanıyor. Kahraman topçumuz hedefleri tam isabetle imha ediyor. Irak’ın Kuzeyi” denildi. Öte yandan MSB, topçu atışlarının olduğu bir de video paylaştı.