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TSK'dan ani hava harekatı! PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
19 Kasım 2024 13:34 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 13:50

Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kilit harekatı bölgesine ani hava harekatı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele kapsamında Irak​'ın kuzeyine ani hava harekatı düzenledi. Operasyon sonucunda Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen PKK​'lı teröristler etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı operasyona ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TSK'dan PKK'ya pençe! Teröristler etkisiz hale getirildi - 1. Resim

"MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"

"Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu​ bölgesinde düzenlenen ani hava harekâtı ile 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."

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Kaynak: Tgrthaber.com
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