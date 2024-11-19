TSK'dan ani hava harekatı! PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kilit harekatı bölgesine ani hava harekatı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele kapsamında Irak'ın kuzeyine ani hava harekatı düzenledi. Operasyon sonucunda Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı operasyona ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"
"Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen ani hava harekâtı ile 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."