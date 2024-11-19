TSK'dan ani hava harekatı! PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

19 Kasım 2024 13:34 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 13:50

Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kilit harekatı bölgesine ani hava harekatı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele kapsamında Irak​'ın kuzeyine ani hava harekatı düzenledi. Operasyon sonucunda Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen PKK​'lı teröristler etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı operasyona ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"