TSK'dan şehit Yahya Yıldız için başsağlığı mesajı

23 May 2024 11:40 - Güncelleme : 23 May 2024 11:41

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman güvenlik korucusu Yahya Yıldız için başsağlığı mesajı yayınladı.

''22 Mayıs 2024 tarihinde şehit düşen kahraman güvenlik korucumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.'' denildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

İçişleri Bakanlığı da, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen güvenlik korucusu Yahya Yıldız'ın yakınlarına başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlık tarafından paylaşılan mesaj şöyle:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu güvenlik korucusu Yahya Yıldız şehit olmuştur.

Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman güvenlik korucularımız ile jandarma teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."

NUMAN KURTULMUŞ'TAN MESAJ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise şu ifadeleri kullandı:

''Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehid olan kahraman Mehmetçiğimiz Vedat Zorba'ya ve Güvenlik Korucumuz Yahya Yıldız'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun.''

(EYP) patlaması sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Vedat Zorba ve güvenlik korucusu Yahya Yıldız, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı’nda yapılan törenle memleketlerine uğurlandı.