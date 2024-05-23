TSK'dan şehit Yahya Yıldız için başsağlığı mesajı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman güvenlik korucusu Yahya Yıldız başsağlığı mesajı yayınladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Yıldız için başsağlığı diledi.
Türk Silahlı Kuvvetleri Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman güvenlik korucusu Yahya Yıldız için başsağlığı mesajı yayınladı.
''22 Mayıs 2024 tarihinde şehit düşen kahraman güvenlik korucumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.'' denildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
İçişleri Bakanlığı da, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen güvenlik korucusu Yahya Yıldız'ın yakınlarına başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakanlık tarafından paylaşılan mesaj şöyle:
"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu güvenlik korucusu Yahya Yıldız şehit olmuştur.
Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman güvenlik korucularımız ile jandarma teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."
NUMAN KURTULMUŞ'TAN MESAJ
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise şu ifadeleri kullandı:
''Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehid olan kahraman Mehmetçiğimiz Vedat Zorba'ya ve Güvenlik Korucumuz Yahya Yıldız'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun.''
(EYP) patlaması sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Vedat Zorba ve güvenlik korucusu Yahya Yıldız, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı’nda yapılan törenle memleketlerine uğurlandı.
Çin ve perinçek sn meral akşenere tehdit mesajı göndermiş derhal özür dilemeye davet ediyorum sonra karışmam...ben burdan yazdıkdan sonrada kimse nemalanmasın .