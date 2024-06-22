TSK'ya vur emri! ABD ve İran'ın PKK'ya desteğine göz yumulmayacak

22 Haziran 2024 10:25 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 11:23

Türkiye'nin müttefiki ABD ile komşusu İran'ın bölücü terör örgütü PKK'ya desteği Türkiye'yi harekete geçirdi. Örgütün Suriye kolu olan YPG'li teröristleri silahlandıran ve örgüte hava savunma sistemi veren ABD'nin son 2 ayda birçok sevkiyat yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca İran'ın kamikaze dronları, Almanya'nın ise bazı teknik parçaları Süleymaniye Havalimanı'na gönderdiği, teröristlere burada eğitim verildiği tespit edilmişti.

Sevkiyatın yapıldığı adres olan ve PKK'ya adeta lojistik üsse dönüşen Süleymaniye Havalimanı için kritik bir karar verildi. Türkiye, PKK'ya herhangi bir sevkiyat tespit etmesi halinde askeri gücünü kullanarak müdahale edecek.

TÜRKİYE GÖZ YUMMAYACAK

Sivil bir uçakla mühimmatların Süleymaniye Havalimanı'na indirildiğinin tespit edilmesiyle birlikte terör örgütünün tüm sevkiyatları, güvenlik güçlerince belgelendi. Terör örgütüne gönderilen bu sevkiyatların devam etmesine Türkiye'nin kayıtsız kalmayacağı ve PKK/YPG'ye gönderilecek her sevkiyatın vurulmasına yönelik talimat verildiği öğrenildi.

HAVA SAHASI YASAĞI 6 AY UZATILDI

Türkiye, Süleymaniye Havalimanı'na uğrayan hiçbir uçağı kendi hava sahasına sokmuyor. 3 Nisan 2023 tarihinde alınan bu kararın gerekçesi, Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi olarak açıklandı. Yasak, yaşanan gelişmeler üzerine 6 ay daha uzatıldı.

Türk Hava Yolları (THY) da terör örgütü PKK'nın Süleymaniye'de varlığını sürdürdüğü ve havalimanına sızarak uçuş güvenliğini tehlikeye atabileceği gerekçesiyle, Nisan 2023'te Süleymaniye uçuşlarını askıya almıştı.

MAZLUM KOBANİ HAVALİMANI ÇEVRESİNDE

ABD, terör örgütü YPG'nin PKK'dan ayrı olduğunu öne sürerek örgüte desteğini esirgemiyor. YPG'nin üst düzey yöneticisi “Şahin Cilo” kod adlı Mazlum Kobani, Süleymaniye'de seyir halindeyken vurulmuş, elebaşının yanındaki 3 ABD askerinden 2'si yaralanmıştı.