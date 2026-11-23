Mardin'in Yeşilli ilçesindeki Sakarya İlkokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan 36 yaşındaki Tuğçe Mungan hayatını kaybetti. Genç eğitimcinin vefatı, görev yaptığı okulda ve Mardin eğitim camiasında derin üzüntüyle karşılandı. Acı haberin ardından Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tuğçe Mungan için başsağlığı mesajı yayımladı. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca'nın imzasını taşıyan mesajda, Mungan'ın eğitim teşkilatına yaptığı katkılar ve görevindeki özverili çalışmaları anıldı. Cenaze törenine ilişkin paylaşılan bilgilere göre Mungan, ikindi namazının ardından Ataköy Mezarlığı'nda defnedilecek. Tuğçe Mungan neden öldü, kaç yaşında? Ayrıntılar…

TUĞÇE MUNGAN HAYATI KAYBETTİ

Mardin'in Yeşilli ilçesinde bulunan Sakarya İlkokulu'nda müdür yardımcılığı görevini yürüten 36 yaşındaki Tuğçe Mungan'dan acı haber geldi. Genç eğitimcinin hayatını kaybetmesi, görev yaptığı okulda ve kentteki eğitim camiasında büyük üzüntüyle karşılandı. Okul yönetiminde müdür yardımcısı olarak sorumluluk üstlenen Mungan'ın vefat haberinin duyulmasının ardından meslektaşları ve eğitim çevresi yasa boğuldu.

Tuğçe Mungan'ın vefatı üzerine Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından resmi bir taziye mesajı yayımlandı. Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca'nın paylaştığı mesajda, Tuğçe Mungan'ın görev yaptığı süre boyunca eğitim camiasına sunduğu katkılara ve özverili çalışmalarına dikkat çekildi. Açıklamada, genç eğitimcinin üstlendiği sorumluluklarla eğitim teşkilatında iz bıraktığı belirtilerek ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve tüm eğitim camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.

Taziye mesajı şöyledir:

"Yeşilli Sakarya İlkokulu'nda Müdür Yardımcısı olarak görev yapan değerli mesai arkadaşımızın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.

Görev süresi boyunca eğitim camiamıza sunduğu kıymetli katkılar, üstlendiği sorumluluklar ve özverili çalışmalarıyla teşkilatımızda müstesna bir iz bırakan merhumeye, Yüce Allah'tan rahmet; başta kederli ailesi olmak üzere, yakınlarına, öğrencilerine ve tüm eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı dileriz.

Mekânı cennet, makamı âli olsun."

TUĞÇE MUNGAN NEDEN ÖLDÜ?

Tuğçe Mungan'ın 36 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından ölüm nedeni merak edilmeye başlandı. Genç yaşta gelen vefat haberinin ardından Tuğçe Mungan'ın hangi nedenle yaşamını yitirdiğine ilişkin çeşitli sorular gündeme geldi. Ancak Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan taziye mesajında ölüm sebebine dair herhangi bir açıklamaya yer verilmedi.

Kamuoyuyla paylaşılan bilgilerde Tuğçe Mungan'ın bir hastalık nedeniyle mi hayatını kaybettiği, herhangi bir rahatsızlık geçirip geçirmediği ya da ölümüne yol açan başka bir neden bulunup bulunmadığı konusunda bilgi yer almıyor. Resmi açıklamada yalnızca genç eğitimcinin vefat ettiği belirtilirken ölüm sebebine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.