TÜİK suç oranının en yüksek ve en düşük olduğu şehirleri açıkladı

10 Eylül 2024 10:27 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 10:28

Son zamanlarda Türkiye'de en çok işlenen suçlar arasında tecavüz, çocuk istismarı, uyuşturucu, kasten öldürme gibi suçlar da artış gösteriyor. 2024 yılında birçok olay Türkiye'nin gündemine damga vurdu. Bazı şehirlerde uyuşturucu ticareti sıkça görülürken bazı şehirlerde de şiddet ve öldürme olayları artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından suç oranının en yüksek ve en düşük olduğu iller açıklandı.

Cinayet, uyuşturucu ticareti, mafya, tecavüz, terör suçları, hırsızlık gibi olaylar Türkiye’de en çok işlenen suçlar arasına giriyor. Son dönemlerde artan çocuk istismarı, eşlerin birbirine karşı şiddeti ve dolandırıcılık da en çok yaşanan olaylar arasına girdi.

Siyasi alandaki rekabetler de özellikle muhtarlık seçimlerinde kırsal alan ve köylerde çeteleşme ve karşılıklı şiddet olaylarını meydana getirdi. Bazı mafya gruplarının rüşvet skandallarına dair iddialar da sosyal medyada paylaşılıyor.

Birçok sosyal medya uygulamasında sanal ortamda işlenen suçlar da artış gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından suç oranının en düşük ve en yüksek olduğu iller açıklandı.

BİRÇOK İLDE ÇEŞİTLİ SUÇLAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkemizde işlenen suçlarda adam öldürme, yaralama, cinsel suç, hakaret, hırsızlık, uyuşturucu kullanma ve satın alma, gasp, dolandırıcılık, zimmet, icra suçu, kaçakçılık, trafik suçu, ateşli silah ve bıçaklı suç, askeri suç, kabahat, rüşvet ve sahtecilik gibi suç türlerinin yıllara ve illere göre dağılımını içeriyor.

Türkiye genelinde suç oranının en yüksek olduğu şehir yüz binde 970 ile Aydın olurken, yüz binde 156 suç oranıyla suç oranın en düşük olduğu şehir ise Adıyaman olarak belirlendi.

TÜİK'E GÖRE SUÇ ORANLARININ EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER

TÜİK'e göre suç oranı en yüksek 10 kent şöyle sıralandı:

Aydın suç oranı: Yüz binde 970

Denizli suç oranı: Yüz binde 902

Çorum suç oranı: Yüz binde 871

Antalya suç oranı: Yüz binde 847

Aksaray suç oranı: Yüz binde 838

Karaman suç oranı: Yüz binde 836

Manisa suç oranı: Yüz binde 834

Isparta suç oranı: Yüz binde 828

İzmir suç oranı: Yüz binde 801

Uşak suç oranı: Yüz binde 801

TÜİK'e göre suç oranı en düşük 10 kent ise şu şekilde:

Adıyaman suç oranı: Yüz binde 156

Şırnak suç oranı: Yüz binde 159

Bitlis suç oranı: Yüz binde 175

Siirt suç oranı: Yüz binde 175

Bayburt suç oranı: Yüz binde 186

Muş suç oranı: Yüz binde 188

Erzincan suç oranı: Yüz binde 191

Hakkari suç oranı: Yüz binde 192

Mardin suç oranı: Yüz binde 194

Erzurum suç oranı: Yüz binde 196