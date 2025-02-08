TÜİK'ten çarpıcı veriler! En çok boşanma İzmir'de

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Türkiye'nin nüfus verilerini açıkladı. TÜİK 2024 yıl nüfus verilerine göre Türkiye'de boşanma oranı arttı. Yetişkin nüfus içinde boşanmış kişi oranı 2014 yılında yüzde 3'ken 2024 yılında yüzde 5'e yükseldi.

Buna göre, Türkiye'de boşanmış kişilerin oranı yüzde 5'e yükseldi. En fazla boşanmanın olduğu iller İzmir, Muğla ve Antalya olarak sıralandı.

Hakkari ise bekar kişilerin oranının en yüksek olduğu kent olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA BOŞANMIŞ KİŞİLERİN BULUNDUĞU İLLER

Nüfusa oranla en çok boşanmış kişinin bulunduğu il yüzde 8 virgül 09 ile İzmir oldu. İzmir'i sırasıyla yüzde 8,04 ile Muğla, yüzde 7,42 ile Antalya, yüzde 6,77 ile Aydın izledi.

1- İzmir

2-Muğla

3-Antalya

4-Aydın

HİÇ EVLENMEMİŞ OLANLARIN BULUNDUĞU İLLER

Hiç evlenmemiş kişilerin oranı ülke genelinde ortalama yüzde 29 olarak kayda geçti.

Hiç evlenmeyenlerin oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla yüzde 45 ile Hakkari, yüzde 44 ile Şırnak ve yüzde 39 Siirt olarak kayda geçti.

1-Hakkari

2-Şırnak

3-Siirt

Toplam 20 şehirde hiç evlenmemiş kişilerin oranı yüzde 30'u aştı.