Tüm dünyaya gizemli geliyor, turist akın ediyor! İşte kışın Türkiye'de gezilecek en iyi yerler

12 Ocak 2025 11:12 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 11:34

Türkiye kış mevsiminde de tarihi ve kültürüyle dikkat çeken şehirleriyle kış turizminin en iyi rotası oluyor. Türkiye'de kışın gezilecek en iyi yerler listesi merak edildi. Haftasonu tatili yapmak isteyenler de listedeki bölgeleri tercih ediyor. Bu bölgeler çeşitli hikayeleri ve gizemleriyle damgar vuruyor. İşte kışın gezilecek rotalar...

Sömestr tatili için bu listeye bakmadan plan yapmayın! İşte vizesiz tatil yapabileceğiniz uygun fiyatlı ülkeler

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Yaz aylarında binlerce turistin tercih ettiği Türkiye​, kış mevsiminde de tatilin odak noktası oluyor. Yerli ve yabancı turistler kış​ tatili için Türkiye’nin doğa güzelliği bulunan çeşitli şehirlerini tercih ediyor. Kış tatili denildiğinde akla Kayak Otelleri, Doğa Otelleri, Termal Oteller ve Yakın Bölge Otelleri geliyor.

Kış aylarında bir başka güzel olan şehirlerimizin başında Bursa​, Kapadokya, Bolu ve Safranbolu geliyor. Termal otelleriyle dikkat çeken Afyon, Yalova, Ankara gibi bölgelerde kış aylarının vazgeçilmez rotalarındandır.

Kış sporları için Bursa, Erzurum gibi şehirler tam da aradığınız özellikteki şehirler. Dört mevsim farklı doğal güzellikler sunan Bolu Abant gibi şehirleri de kış tatili için tercih edebilirsiniz. Son yıllarda oldukça popüler olan Doğu Ekspresi ile kar manzarasının muhteşem görüntüsünün keyfini çıkarabilir, birden fazla bölgeyi ziyaret edebilirsiniz. İşte kış mevsiminde Türkiye’de gezilecek en iyi yerler…

KIŞ TATİLİ İÇİN EN İYİ YERLER

1 - Sarıkamış, Kars

Doğu ekspresi ile Kars turu son yılların favori gezi trendlerinden biri. Bu da Sarıkamış’ın daha çok turist almasını sağlıyor. Kışın gezebileceğiniz yerler arasındaki Sarıkamış kayak merkezinde tatil​ yapabilirsiniz. Ayrıca şehrin tarihi yerlerini gezebilirsiniz.

2 - Pamukkale, Denizli

Pamukkale travertenlerinin hemen üstündeki alanda Hierapolis Antik Kenti bulunuyor. Antik Kent içerisindeki antik havuzun suyu kışın dahi 36 derece. Ayrıca Kleopatra havuzu olarak da bildiğimiz bu yerde kışın havuza girmenin keyfini yaşayabilirsiniz.

3 - Maşukiye, Kocaeli

İstanbul’a yakın kışın gezilecek yerler listesinin başında Maşukiye geliyor. Kuş ve dereden gelen su sesi ile sabah yürüyüşü yapıp ardından lezzetli bir kahvaltı yiyebilirsiniz. Bunun yanı sıra kışın ortalarına doğru Maşukiye’ye giderseniz kar yağışı da görebilirsiniz.

4 - Erzurum, Palandöken

Palandöken dağı, Erzurum şehir merkezine 5.5 km mesafede. En meşhur kayak merkezlerinden olan Palandöken Kayak merkezindeki otellerde konaklayabilirsiniz. Böylece tertemiz dağ havasını içinize çekip kayak yapabilirsiniz. Ayrıca Erzurum’a gitmişken göz kamaştırıcı tarihi eserleri de görmeden dönmeyin.

5 - Kapadokya, Nevşehir

Tarihiyle tüm dünyaya gizemli gelen Kapadokya kış mevsiminde de tercih ediliyor. Beyaza bürünmüş peri bacaları üzerinde balona binebilirsiniz. Ayrıca kış sakinliğine bürünen Ürgüp ve Göreme’nin sokaklarını adımlayabilirsiniz.

6 - Abant, Bolu

Kış mevsiminde en iyi rotaların başında kuşkuşuz Abant geliyor. Doğ güzelliğiyle yerli ve yabancı turistleri mest ediyor. Göl etrafındaki otellerde konaklayarak sabaha zinde tutan bir yürüyüşle başlayabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz de gölün tepelerindeki trekking alanlarında doğa yürüyüşü yapabilirsiniz.

7 - Ilgaz, Kastamonu

Ankara’ya yakın bir kış tatili merkezi arıyorsanız Ilgaz Dağı tam size göre. Ilgaz Kayak Merkezi aralıktan nisana kadar kayak severlere hizmet veriyor. Ilgaz Milli Parkı içerisinde bulunan kayak merkezinde kar sporları yapabilirsiniz.

8 - Saklıkent, Antalya

Korkuteli ilçesinde Saklıkent Kayak Merkezi var. Saklıkent’te kar kalınlığı zirvede 5 metreyi bulabiliyor. Ayrıca ortalama kar kalınlığı ise 100-230 santimetre. Antalya’nın yazın yakıcı sıcağından sonra Saklıkent molası size iyi gelebilir.

9 - Ağva, İstanbul

Dere kenarında kahvaltı yaparak güne başlayabilirsiniz. Ayrıca derede tekne turu yapıp Ağva’nın köylerini keşfe çıkabilirsiniz.

10 - Sapanca, Sakarya

İstanbul’a yakın bölgede bulunan Sapanca bungalov evleriyle dikkat çekiyor. Kış mevsimi için özellikle haftasonları bu evler sıkça tercih ediliyor.

11 - Uludağ, Bursa

Uludağ, kar tatilinin ikonik yerlerinden birisi. Uludağ kayak merkezinde kayak yapabilirsiniz. Öncesinde bir iki gününüzü Bursa’ya ayırabilirsiniz. Ayrıca Bursa merkezde bulunan termal otellerden birinde konaklayarak kaplıca rahatlığını tadabilirsiniz.

12 - Kartepe, Kocaeli

Kartepe’de kışın dilerseniz Ormanya ya da Kuzuyayla Tabiat Parkı gibi yerleri gezebilirsiniz. Dilerseniz de Kartepe Kayak Merkezi’nde kayak tatili yapabilirsiniz.

13 - Safranbolu, Karabük

Doğası ve harika tarihi dokusuyla herkesi Sonbahar ve kış sezonunda davet eden yerlerden biri de Safranbolu. Muhteşem evleri ve doğası ile sonbaharın her tonunu görebileceğiniz güzel manzaralar sunuyor sizlere.

14 - Ayder Yaylası, Rize

Ayder Yaylası da diğer gezi yerleri gibi her mevsim muhteşem manzaralar sunan güzel gezi adreslerinden biri. Ancak kış ve sonbahar sezonunda da dağ evleri ve oksijeni bol dağları ile sizi misafir ediyor.