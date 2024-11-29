Tüm gazetecileri ilgilendiriyor! Haberlere telif hakkı geliyor!

29 Kasım 2024 14:46 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 14:47

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, gazetecilerle ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.. Yayman, haber konusunda gazetecilerin haklarının korunması gerektiğine dikkat çekerek yasada sona geldiklerini ve “Haberlerin mutlaka telif konusu” olması gerektiğini belirtti.

TBMM​ Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman​ düzenlenen toplantıda, dijital telif yasasında sona geldiklerini belirterek, TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerinin ardından yasanın Meclis’e geleceğini ifade etmişti. Yayman, katıldığı canlı yayında dijital telif yasasına dair açıklamalarda bulundu.

YASADA SONA GELİNDİ

Yayman gazetecilerle ilgili yaptığı değerlendirmede gazetecilerin haklarının korunması gerektiğini ifade ederken, yasada sona geldiklerini ve gazetecilerin haklarının korunmasına dair adım atacaklarını belirtti.

BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

Yayman konunun kanayan bir yara olduğunu belirterek bu konuda uzun zamandır bir diplomasi yürüttüklerini belirtti. Yayman "bıçak artık kemiğe dayandı" dedi. Yayman, "Sizinle olan konuşmamızı kendi internet sitelerinde yayınlayarak sizden daha fazla kazanan kurumlar var. Tüm taraflarla görüşüyoruz. Dijital telif meselesi gerçek gazeteciliği doğrudan ilgilendiren bir konu. Bu konuda doğrudan bir adım atmalıyız" dedi.

EMEK HIRSIZLIĞININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Haber konusunda emek hırsızlığının önüne geçilmesi ve haberin mutlaka telif konusu olması gerektiğini belirten Yayman, bu konuda TBMM’ye gelecek dijital telif yasasına dikkat çekti. Yayman, telif yasası konusunda hızlı davranılması gerektiğini de ifade etti.