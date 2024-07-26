Tüm mahalle ayağa kalktı! Her şey bir anda oldu: Polisler neye uğradığını şaşırdı

26 Temmuz 2024 09:26 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 10:15

İstanbul Esenyurt'ta 24 Temmuz Çarşamba gecesi meydana gelen olayda, geç saatlerde evinde yüksek sesle eğlenen ve çevreyi rahatsız eden bir çift ve arkadaşları komşuları ayağa kaldırdı. Yüksek sesten rahatsız olan komşular durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis daire sakinlerini uyarmak istedi ancak evdekiler polise zorluk çıkardı.

BALKONDAN AŞAĞIYA DÜŞTÜ

O esnada iddiaya göre, aynı evde alkolü fazla kaçıran bir kadın balkondan sarkarken dengesini kaybederek 5’inci kattan iki bina arasına düştü. Kadın kurtarılmaya çalışılırken ev sakinlerinden bazılarının ise polisten kaçmaya çalıştığı görüldü.

5’inci kattan düşen kadın ağır yaralanırken ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisten kaçmaya çalışan şahıs ise gözaltına alınırken yabancı uyruklu olduğu ve oturma izninin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

MAHALLEYİ RAHATSIZ EDİYORLAR

Akşam komşularının sesine uyandığını ifade eden İbrahim Dağ konuyla ilgili olarak, “Akşam uyuyorduk. Bir baktık ki gürültüler geliyor. Herhalde insanlar içmiş orada. Arka tarafta bir kadın camdan aşağı sarkarken düşmüş aşağıya. Polisler geliyor buraya binaya girerken ev sakinleri polise karşı koyuyor. Polisler takviye ekip istiyor. Bunlar evde çok gürültü yapıyorlardı mahalleyi rahatsız ediyorlardı. Polis çağırdık. Kadın nasıl düşmüş bilmiyorum ambulansa bindirdiklerini gördüm” dedi.