Tüm zamanların en şifalı bitkisi: Türkiye'de üretiliyor dünyaya satılıyor

26 May 2024 17:27 - Güncelleme : 26 May 2024 17:35

Türkiye’nin bir çok bölgesinde doğal ortamda yetişen Kantaron bitkisinden binlerce yıldır insanların faydalandığını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazan Apaydın Demir, ‘Binbir Kılıç Otu’ olarak da bilinen Kantaronun Roma döneminde Lejyonerlerin, Osmanlı döneminde de Yeniçerilerin savaşlarda kılıç yaralarının iyileştirilmesinde kullanıldığını, bazı Hristiyan kaynaklara göre Kantaron yağının ‘İsa’nın kanı’ olarak adlandırıldığını açıkladı.



MİDE RAHATSIZLIKLARINA DA ŞİFA OLUYOR

Mayıs-Haziran döneminde altın sarısı çiçekleri açtıktan sonra doğadan toplanan Kantaron bitkisinin yağı kavanoza veya daha büyük bir kaba sarı çiçekleri konulduktan sonra üzerine zeytinyağı ilave edilerek hem güneşte, hem de gölgede 60-70 gün bekletildikten sonra elde ediliyor. Güneşte bekletilen Kantaron yağı vücuttaki yara ve yanmalarda, gölgede bekletilen kantaronun yağı ise ağız yolu ile alınarak başta mide rahatsızlıklarında kullanılıyor. Kantaron yağ aynı zamanda orta şiddetteki depresyon rahatsızlıklarında uzmanı tarafından belirlenecek ölçekte kullanılıyor.

SON YILLARDA POPÜLERLİK KAZANDI

Kantaronun bütün dünyada ihracı yapılan, en çok alınıp-satılan bitki olduğunu belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazan Apaydın Demir, “Kantaron bütün zamanların en şifalı bitkisidir desek bu kesinlikle abartılı olmayacak. Gündemde çok sayıda tıbbi aromatik bitki var. Bu bitkiler son yıllarda popülerlik kazandı. Ama Kantaronu bambaşka bir yere koyuyoruz. Bütün dünyada ihracatı yapılan, en çok alınıp satılan bitkiler listesinin birinci sırasında. Bizim de Kantaron ile ilgili çalışmalarımız var. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak. Mide ağrılarımız için, yaralarımız için daha ilerleyen yıllarda saçlarımızın bakımı için biz kendi doğup büyüdüğümüz şehirde Kantaron yağını hep kullandım ve biliyordum. Ama son yıllarda popülerlik kazanınca daha başka bir yere geldi Kantaron bitkisi. Daha tanınır ve bilinir oldu. Hatta ülkemize özgü bazı bölgelerde endemik türlerinin de olduğu biliniyor. Muğla geneline baktığımızda şu anda zaten Kantaron mevsimi. Her yerde çok miktarda Kantaron var ve doğal ortamda yetişiyor” dedi.