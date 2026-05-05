Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Tunceli Belediyesi'nden vatandaşlara su uyarısı: İçmeyin, yemeklerde kullanmayın!

Tunceli'de son günlerde etkili olan yağmur sonrası içme suyu kaynakları bulanıklaştı. Musluk sularının içilmemesi ve yemeklerde kullanılmaması uyarısını yapan Tunceli Belediyesi, suyun yalnızca temizlik ve hijyen amaçlı kullanıma uygun olduğunu açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Tunceli Belediyesi'nden vatandaşlara su uyarısı: İçmeyin, yemeklerde kullanmayın!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 03:55
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 03:55

'de görülen hayatı olumsuz etkiledi. Tunceli Belediyesi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

HABERİN ÖZETİ

Tunceli Belediyesi'nden vatandaşlara su uyarısı: İçmeyin, yemeklerde kullanmayın!

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Tunceli'de sağanak yağışlar nedeniyle içme suyu kaynaklarında geçici bulanıklık oluştuğu ve tedbir amacıyla şebeke suyunun içme ve yemek yapımında kullanılmaması gerektiği duyuruldu.
Tunceli'de mevsim normallerinin üzerinde yoğun yağışlar yaşandı.
Atatürk, Cumhuriyet, İnönü ve Harçik mahallelerini besleyen içme suyu kaynaklarında bulanıklık oluştu.
Şebeke suyunun kalitesi kısa süreli olarak etkilendi.
Tedbir amacıyla, su tamamen berrak hale gelene kadar şebeke suyunun içme ve yemek yapımında kullanılmaması önerildi.
Suyun temizlik ve hijyen amaçlı kullanılması uygundur.
Ekipler tarafından su depoları ve şebeke hatlarında temizlik, bakım ve kontrol çalışmaları devam etmektedir.
Yapılacak analizler sonucunda suyun yeniden güvenle kullanılabileceği ayrıca duyurulacaktır.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

"Atatürk, Cumhuriyet, İnönü ve Harçik mahallelerimizi besleyen kaynaklarında, son günlerde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yoğun yağışlar nedeniyle geçici bulanıklık oluşmuştur. Bu durum, şebeke suyunun kalitesini kısa süreli olarak etkilemektedir.

Tunceli Belediyesi'nden vatandaşlara su uyarısı: İçmeyin, yemeklerde kullanmayın!

Tedbir amacıyla, yapılacak kontroller ve analizler tamamlanıp su tamamen berrak hale gelinceye kadar şebeke suyunun içme ve yemek yapımında kullanılmaması önerilmektedir. Bu süreçte suyun temizlik ve hijyen amaçlı kullanılması uygundur.

Ekiplerimiz tarafından su depoları ve şebeke hatlarında gerekli temizlik, bakım ve kontrol çalışmaları devam etmektedir. Yapılacak analizler sonucunda suyun yeniden güvenle kullanılabileceği ayrıca duyurulacaktır. Vatandaşlarımıza duyurulur."

ETİKETLER
#Tunceli
#içme suyu
#sağanak yağış
#Su Kalitesi
#Bulanıklık
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.