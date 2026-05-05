Tunceli Belediyesi'nden vatandaşlara su uyarısı: İçmeyin, yemeklerde kullanmayın!

Tunceli'de görülen sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Tunceli Belediyesi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Özetle

"Atatürk, Cumhuriyet, İnönü ve Harçik mahallelerimizi besleyen içme suyu kaynaklarında, son günlerde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yoğun yağışlar nedeniyle geçici bulanıklık oluşmuştur. Bu durum, şebeke suyunun kalitesini kısa süreli olarak etkilemektedir.

Tedbir amacıyla, yapılacak kontroller ve analizler tamamlanıp su tamamen berrak hale gelinceye kadar şebeke suyunun içme ve yemek yapımında kullanılmaması önerilmektedir. Bu süreçte suyun temizlik ve hijyen amaçlı kullanılması uygundur.

Ekiplerimiz tarafından su depoları ve şebeke hatlarında gerekli temizlik, bakım ve kontrol çalışmaları devam etmektedir. Yapılacak analizler sonucunda suyun yeniden güvenle kullanılabileceği ayrıca duyurulacaktır. Vatandaşlarımıza duyurulur."