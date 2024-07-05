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Tunceli dağ sarımsağını koparan yandı! Cezası dudak uçuklattı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Temmuz 2024 10:33 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 10:44
Tunceli dağ sarımsağını koparan yandı! Cezası dudak uçuklattı

Dünyada sadece Tunceli’de yetişen nesli tehlike altında olan Tunceli dağ sarımsağı (Allium Tuncelianum) endemik bir tür olduğundan koruma altında bulunuyor. Toplamanın cezası ise 387 bin 141 lira.

Tunceli doğasında bulunan ve doğal çiçek soğanları sınıfında yer alan Tunceli dağ sarımsağı endemik bir tür olmasından ötürü “Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabında” zarar görebilir bitkiler sınıfında yer alıyor.

CEZASI 387 BİN TL

Doğadan kontrolsüz şekilde sökülerek pazarlanması nedeniyle nesli tehlike altında olan Tunceli dağ sarımsağının milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanları gibi korunan alanlar ile meralardan doğal çiçek soğanı sökümü yasaklanmış durumda.

Tunceli dağ sarımsağını koparan yandı! Sadece o ilde yetişiyor! Cezası dudak uçuklattı - 1. Resim

Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması kapsamında 2872 sayılı Çevre Kanunuyla ticareti de yasaklanan Tunceli dağ sarımsağını toplayanlara 387 bin 141 lira idari para cezası uygulanıyor.

EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ ÇİÇEK AÇIP TOHUM BAĞLAMASI

Tunceli dağ sarımsağının diğer sarımsak ve soğanlardan ayıran özellik çiçek açıp tohum bağlaması. Bu nedenle en kolay çoğalma metodu ancak tohumla gerçekleşebiliyor. Özellikle çiçeklenme dönemlerinde sökülmesi Tunceli dağ sarımsağının neslinin tehlikeye düşmesine ya da yok olmasına neden olabilir.

Tunceli dağ sarımsağını koparan yandı! Sadece o ilde yetişiyor! Cezası dudak uçuklattı - 2. Resim

TOPLANMASI VE SATILMASI YASAK

Tunceli dağ sarımsağının pazara yönelik toplanması ve satılmasının yasak olduğunu belirten yetkililer, ürünün perakende ve toptan satışının yapılmasına izin verilmeyeceğinin bilinmesi önemli olduğunu kaydediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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