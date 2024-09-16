Tunceli depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklama: Bu yörede bekliyoruz

16 Eylül 2024 21:13 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 21:15

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde akşam saatlerine doğru 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası deprem sonrası Naci Görür'den açıklama geldi.

Türkiye​'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden olurken AFAD​'ın aktardığı verilere göre; Tunceli​'nin Pülümür​ ilçesinde de deprem​ meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçülürken derinliği ise 7 km olarak kaydedildi. Deprem​ bilimci Prof. Dr. Naci Görür depremin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, depremin "Yedi Su Fayı" zonuna paralel bir fay üzerinde meydana geldiğini ve bu bölgede bir deprem beklediklerini belirtti. Prof. Dr. Görür, şu ifadeleri kullandı.

"DEPREM BEKLİYORUZ"

"Tunceli, Pülümür/Boğazakaraderbent yöresinde sığ ve 4,0 deprem oldu. Deprem muhtemelen 7 Su Fay zonuna paralel bir fay üzerinde oldu. Küçük de olsa 7 su fayı üzerindeki stres alanını az çok etkilemiş olabilir. Bu yörede deprem bekliyoruz, onun için endişelendik. Sevgiyle."