Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun İçişleri Bakanlığı emrine alındığını yerine Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan'ın vekalet edeceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

BÜLENT TEKBIYIKOĞLU MERKEZE ÇEKİLDİ

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

“Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliği’ne, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirilmiştir.”

https://x.com/TC_icisleri/status/1925114073785446712

BÜLENT TEKBIYIKOĞLU KİMDİR?

Aslen Çorum ili Sungurlu ilçesinden olan 1976 Ankara doğumlu Bülent Tekbıyıkoğlu lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1997 yılında tamamladı. Kısa bir süre finans sektöründe çalışan Tekbıyıkoğlu 2004 yılında İçişleri Bakanlığında kaymakam adayı olarak göreve başladı. İçişleri Bakanlığında sırasıyla Tonya, Yağlıdere, Bozdoğan, Kiğı, Hassa ve Ahlat Kaymakamlıkları görevinde bulundu.

20.08.2017 tarihli ve 2017/345 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevine atanan Tekbıyıkoğlu 01.09.2018 tarihli kararname ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı oldu. Bülent Tekbıyıkoğlu 26.10.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü olarak görev yaptı.

2 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırıkkale Valisi olarak görev yaptı.10 Ağustos 2023 tarihli ve 32275 sayılı resmî gazetede yayımlanan 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Tunceli Valisi olarak atandı.

