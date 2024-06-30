Tunceli'de 83 yaşındaki kadın 2 saat boyunca halay çekti

30 Haziran 2024 10:23 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 10:29

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki bir düğüne katılan 83 yaşındaki Şefine Cebeci'nin gençlere taş çıkaran görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Yerinde duramayan yaşlı kadın tam 2 saat boyunca gençlerle birlikte halay çekti.

GENÇLİK SIRRINI VERDİ: ULUKALE DUTU

Halayda gençler bile yorgun düşerken, halayın başında enerjik haliyle dikkat Şerife nene, enerjik yapısı ve sağlığını Çemişgezek ilçesinden dünyaya ihraç edilen Ulukale dutuna bağladı. Şerife Cebeci, "Ben Çemişgezek ilçesi Erkalkan köyünde yaşıyorum. Bu ilçede düğüne de giderim, cenazeye de. Bugün düğüne geldim. Düğüne gelen oynar. Ben 83 yaşındayım ve halay çekmeyi seviyorum. Sağlığımı, Çemişgezek Ulukale dutuna borçluyum" dedi.