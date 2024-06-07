Tunceli'de bozayı dehşeti! Pençelerinden kaçamadı, feci şekilde hayatını kaybetti

07 Haziran 2024 09:57 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 09:57

Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Dalik bölgesinde meydana gelen olayda; hayvanlarını otlatmak için araziye çıkaran 42 yaşındaki Ergün Yıldız’dan bir süre sonra haber alınamadı.

Yıldız'dan haber alamayan akrabaları hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve gönüllülerden oluşan ekipler sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Gece boyunca zorlu arazi şartlarında arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, ormanlık alanda Ergün Yıldız’ın cansız bedenine ulaştı.

EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASIYDI...

Sedye yardımıyla bölgeden alınan Yıldız’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırıldı.

Evli ve bir çocuk babası olan Yıldız’ın bozayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.