Tunceli'de gece yarısı deprem! AFAD ilk verileri açıkladı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
01 Ağustos 2024 03:24 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 03:25
Tunceli'de gece saatlerinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bu sefer depremin adresi Tunceli oldu.
AFAD'tan alınan bilgiye göre depremin büyüklüğü 3,5 olurken, merkez üssü ise Ovacık ilçesi olduğu aktarıldı.
Saat 03.14'te meydana gelen depremin derinliği ise 5.83 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: TGRT Haber