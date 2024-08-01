Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Tunceli'de gece yarısı deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

Tunceli'de gece yarısı deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
01 Ağustos 2024 03:24 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 03:25
Tunceli&#039;de gece yarısı deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

Tunceli'de gece saatlerinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bu sefer depremin adresi Tunceli oldu.

AFAD'tan alınan bilgiye göre depremin büyüklüğü 3,5 olurken, merkez üssü ise Ovacık ilçesi olduğu aktarıldı.

Saat 03.14'te meydana gelen depremin derinliği ise 5.83 kilometre olarak kaydedildi.

Son depremler için tıklayın

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...