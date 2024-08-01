Tunceli'de gece yarısı deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

01 Ağustos 2024 03:24 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 03:25

Bunun adı vicdansızlık! Depremzedeleri kandırıp 370 bin lira dolandırdılar

Bunun adı vicdansızlık! Depremzedeleri kandırıp 370 bin lira dolandırdılar

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bu sefer depremin adresi Tunceli oldu.

AFAD'tan alınan bilgiye göre depremin büyüklüğü 3,5 olurken, merkez üssü ise Ovacık ilçesi olduğu aktarıldı.

Saat 03.14'te meydana gelen depremin derinliği ise 5.83 kilometre olarak kaydedildi.

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