Tunceli’de hayvan yüklü tır devrildi! Çok sayıda küçükbaş telef oldu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Haziran 2024 10:33 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 10:37
Tunceli’de, küçükbaş hayvan yüklü tır devrildi. Araçta bulunan 3 kişi yaralanırken çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.
Tunceli’nin Pülümür ilçesi Ardıçlı Köyü yol ayrımında meydana gelen kazada, E.A. idaresindeki küçükbaş yüklü hayvan taşıyan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
ÇOK SAYIDA KÜÇÜKBAŞ TELEF OLDU
Meydana gelen kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanırken haber verilmesi üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada, araçta bulunan çok sayıda küçükbaş hayvan telef olurken polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı