Tunceli'de deprem! Kandilli duyurdu

Tunceli'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkeze bağlı Uzuntarla köyünün merkez üssü olduğu sarsıntının derinliği Kandili Rasathanesi tarafından 5 kilometre olarak ölçüldü.

Akşam saatlerinde Kütahya Simav'daki 4.3'lük depremin ardından bir sarsıntı da Tunceli'de kaydedildi. Kandilli Rasathanesi kentin merkezine bağlı Uzuntarla köyünün merkez üssü olduğu 3.0 büyüklüğünde bir deprem bildirdi.

OLUMSUZ BİR GELİŞME BİLDİRİLMEDİ

Saat 23.47'de ölçülen depremin derinliği 5 kilometre olarak duyurulurken sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Depremle ilgili herhangi bir olumsuz gelişme aktarılmadı.