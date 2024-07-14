Tunceli’de sel anı kamerada! Menfez yıkıldı, yol ulaşıma kapandı
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Temmuz 2024 20:54 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 21:02
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü, köy yolu ulaşıma kapandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Türkiye sel ile boğuşuyor. Son günlerde birçok kentte etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.
TELEFONLA KAYDEDİLDİ
Aniden bastıran yağış sonrasında Kuzulca köyünde sel meydana geldi. Dağdan gelen sel vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Sel sonrasında menfezin yıkıldığı öğrenildi. Köy yolu ulaşıma kapanırken, bölgeye DSİ ve il özel idaresine bağlı ekiplerin sevk edildiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı