Tunceli’de sel anı kamerada! Menfez yıkıldı, yol ulaşıma kapandı

14 Temmuz 2024 20:54 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 21:02

Türkiye sel ile boğuşuyor. Son günlerde birçok kentte etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

TELEFONLA KAYDEDİLDİ

Aniden bastıran yağış sonrasında Kuzulca köyünde sel meydana geldi. Dağdan gelen sel vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Sel sonrasında menfezin yıkıldığı öğrenildi. Köy yolu ulaşıma kapanırken, bölgeye DSİ ve il özel idaresine bağlı ekiplerin sevk edildiği bildirildi.