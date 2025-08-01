Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Türkiye’nin birçok ilinde uyuşturucu operasyonları sürüyor. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında temmuz ayında 10 narkotik operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 2 adet uyuşturucu üretiminde kullanılan iklimlendirme düzeneğinin yanı sıra 53 uyarıcı/uyuşturucu sentetik hap, 20 kök kenevir bitkisi, 8 kök skunk bitkisi, 65 gram skunk maddesi, 34 gram kubar esrar, 5 gram metemfetamin, 28 adet kullanım aparatı ele geçirildi. Uyuşturucuyla bağlantılı 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Tunceli Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin yalnızca güvenlik birimlerinin değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğu belirtilerek, "Bu kapsamda vatandaşlarımızın da duyarlı davranarak güvenlik güçlerimizle iş birliği içinde hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır. Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız tarafından uyuşturucu ile mücadelemiz, aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.

