17°
Gündem
Tünel çıkışı feci kaza kamerada: Kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin'in Aydınlık ilçesinde tünel çıkışında bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

'in Aydınlık ilçesinde çıkışında bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan, geçen yıl aynı yerde benzer şekilde meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı.

Tünel çıkışı feci kaza kamerada: Kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Mersin-Antalya D-400 kara yolunda Aydıncık ilçesi Yenikaş Mahallesi'nde Sarıyer tünel çıkışında meydana geldi. Bozyazı ile Aydıncık arasındaki tünelden çıkan 44 yaşındaki Murat Özmen idaresindeki , bariyere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itifaye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme sonrasından Özmen'in cenazesi hastane morguna gönderildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tünel çıkışı feci kaza kamerada: Kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti

Görüntülerde, kamyonetin tünelden çıkarak bariyerlere çarpma anı yer aldı. Aynı yerde geçen yıl otobüs kazasında 9 kişi öldü Öte yandan, 16 Ocak 2014 tarihinde ise Hüseyin Taysun (43) yönetimindeki yolcu otobüsü, Antalya istikametinden Mersin istikametine seyir halindeyken aynı yerde bariyerlere çarparak devrilmişti. Kazada sürücü ile birlikte 9 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi ise yaralanmıştı.

Tünel çıkışı feci kaza kamerada: Kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti
