Tünel içinde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi sıkıştı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

07 Ekim 2024 02:54 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 03:57

Gebze - İstanbul istikametinde tünel içerisinde bir araç kaza yaptı. Tünel duvarına çarparak durabilen aracın içerisinde aynı aileden 4 kişi sıkıştı. Çocukların da bulunduğu araçta yaralıları kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Sürücü B.G direksiyon hakimiyetini kaybedince önce tünel duvarına sonra G.Y yönetimindeki araca çarptı. Araç tünel duvarında sıkıştı. G.Y., eşi A.Y. ve çocukları A.Y. ile A.Y. araç içerisinde sıkışarak zorlu saatler geçirdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sürücü ve yolcuları kurtardı. Kazadan fotoğraflar olayın boyutunu ortaya koydu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. İlgili Haberler Genç kız otobüsün çarpmasıyla savruldu! Bu sırada "pes" dedirten hırsızlık