Tünelde feci kaza! Yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 May 2024 18:12 - Güncelleme : 21 May 2024 18:21
Sinop'ta aynı yöne seyreden yolcu minibüsü ile saman yüklü traktör çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı.
Sinop'ta akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Yolcu minibüsü ile traktörün çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı.
Kaza Sinop-Samsun karayolu Demirci köyü Tüneli'nde 14.45'te meydana geldi. Y.K.’nin kullandığı 57 M 4061 plakalı yolcu minibüsü, Demirci Köyü Tüneli’nde aynı istikamette seyir halinde bulunan Ş.Y. hakimiyetindeki 05 EH 576 plakalı traktör ile çarpıştı.
11 KİŞİ YARALANDI
Kaza sonrası minibüs sürücüsü Y.K., traktör sürücüsü Ş.Y. ve yolcu minibüsünde 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı