'Türbülansı önleyen çip' yalanıyla büyük vurgun yaptı! Akılalmaz detaylar ortaya çıktı

31 Aralık 2024 11:54 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 11:56

Fizik öğretmeni Çiğdem İlgün'ün yaptığı vurgun herkesi şoke etti. Yakın çevresi ve öğrencilerini uçaklardaki türbülansı önleyen çip projesi geliştirdiğini söyleyip milyonlarca lira dolandırdı. Büyük vurgunun ardından detaylar da tek tek ortaya çıkmaya başladı. Çiğdem İlgün'ün bir öğrencisini "öğrencilere destek amaçlı yatırım yapar mısın, 1'e 3 veriyoruz" diyerek kandırdığı belirlendi. İşte tüm detaylar...

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İstanbul​'da filmlere konu olabilecek bir vurgun yaşandı. Akrabalarını ve yakın çevresini uçaklarda türbülansı önleyen çip geliştirdiğini söyleyip milyonlarca lira dolandırdı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Fizik öğretmeni Çiğdem İlgün özel bir kursta ders verdiği öğrencisi 24 yaşındaki Doğukan K.'ye mesaj atarak, çip üretimi yaptığını, para göndermesi halinde 3 katı kazanç sağlayacağını ve Marmara Üniversitesi​'nde öğretim görevlisi olduğunu belirtti.

KREDİ ÇEKİP GÖNDERDİ

Doğukan K. ise kredi çekip 40 bin lira para gönderdi. Paranın 3 katı kazanç ile kendisine gönderilmesini bekleyen genç, paranın gelmemesi üzerine şüphelenerek Marmara Üniversitesi'ni aradı. Üniversite, bu isimde bir öğretim görevlisinin kendileriyle çalışmadığını söyledi. Bunun üzerine İlgün'den parasını isteyip çeşitli bahanelerle alamayınca dolandırıldığını anlayan öğrenci şikayetçi oldu.

"100 BİN LİRA YATIRACAĞIM" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; savcılıkça ifadesi alınan Çiğdem İlgün, türbülansı engelleyen optik bir cihaz ürettiğini, yurt dışındaki yatırımcılara çip sattığını söyledi. Kur farkından karlı bir iş olduğunu ve parayı alma süresinin 1-2 haftayı bulduğunu iddia eden İlgün, karşı tarafın ödeme yapmaması nedeniyle sürecin uzadığını Doğukan K.'ye 100 bin lira yatıracağını ileri sürdü. Savcılık, İlgün'ün ürettiği çipleri satarak kar elde edeceği bahanesiyle para aldığı ve ödeme de yapmadığını, benzer şekilde hileli ve aldatıcı şekilde başkalarından da menfaat temin ettiği yönünde dosyalarının olduğunu belirtti. "Dolandırıcılık" suçundan 5 yıla kadar hapsini istedi.

"BAŞKA ÖĞRENCİLERE DE YAPIYORMUŞ"

Mahkemede ifade veren mağdur Doğukan K. öğretmeni İlgün'ün ile arasının iyi olduğunu, kendisinin çip ürettiğini söylediğini ve bu durumun haberlere de konu olduğunu belirterek, "Bir gün bana 'öğrencilere destek amaçlı yatırım yapar mısın, 1'e 3 veriyoruz' dedi. Bankadan kredi çekip parayı havale ettim. 'Bugün, yarın vereceğim' diye oyaladı. Başka öğrencilere de yapıyormuş" dedi.

MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN CEZA

Mahkeme, sanığın vaatlerde bulunup çeşitli bahanelerle parayı ödemediğini belirterek "dolandırıcılık" suçundan 1 yıl hapsine karar verdi. Dosyaya yansıyan kişiliği, suç sonrası davranışları nedeniyle cezasında indirim yapmayan mahkeme, suçun işlenişindeki özellikler, zararı gidermemesi, cezanın caydırma amacı bir arada değerlendirildiğinde cezayı ertelemedi.