Turhan Çömez'in ASM ile ilgili iddiasına İl Sağlık Müdürlüğü cevap verdi

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Ataşehir’de koru içerisinde bulunan ve 20 bin kişiye hizmet veren Aile Sağlık Merkezi(ASM) önünde iş makinalarının çalışmasını sosyal medya hesabından paylaşarak iddialar dile getirmişti.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Ataşehir'de bir aile sağlığı merkezi ile ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

İl Sağlık Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada gündeme gelen bazı iddialar üzerine toplumu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılması zaruriyeti doğduğu belirtildi.

Açıklamada, kentte sağlık hizmet sunum kapasitesini artırmaya yönelik yatırımların planlı ve kesintisiz şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.

Ataşehir'de yaklaşık 180 dönüm alan üzerinde hizmet veren hastanede, halihazırda 310 yatak kapasitesiyle sağlık hizmeti sunulduğu aktarılan açıklamada, sağlık altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 1453 yatak kapasiteli ana hastane ile 99 yatak kapasiteli Acil Durum Hastanesinin projelendirildiği ve ihale sürecinin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, öncelikli olarak yapımına başlanacak olan 99 yatak kapasiteli Acil Durum Hastanesi inşaatı kapsamında mobilizasyon sahası planlamaları yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte, daha önce Ataşehir ilçesinde farklı bir alandan taşınarak hastane yerleşkesi içerisine kurulan prefabrik İçerenköy Aile Sağlığı Merkezi (ASM) binasının, planlanan inşaat sahasına denk geldiği tespit edilmiştir. Söz konusu durum üzerine yüklenici firma tarafından, kurum bahçesinde inşaat alanına denk gelmeyen uygun bir bölgede bedelsiz olarak 5 birimli yeni bir Aile Sağlığı Merkezi inşa edilmiştir. Yeni ASM binası modern, kullanışlı ve sağlık hizmet sunumuna uygun şekilde planlanmış olup, hizmet kesintisi yaşanmadan faaliyete alınmıştır. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişiminde herhangi bir aksama yaşanmamış, hasta ve çalışanlarımız açısından mağduriyet oluşmamıştır. Sağlık hizmetleri kesintisiz ve etkin şekilde sunulmaya devam etmektedir."