Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Turhan Çömez'in ASM ile ilgili iddiasına İl Sağlık Müdürlüğü cevap verdi

Ataşehir'de Aile Sağlığı Merkezi önünde başlatılan çalışmalara yönelik bazı iddialar ortaya atan İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez'e İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden yanıt geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Turhan Çömez'in ASM ile ilgili iddiasına İl Sağlık Müdürlüğü cevap verdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 20:44
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 20:44

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, ’de koru içerisinde bulunan ve 20 bin kişiye hizmet veren Aile Sağlık Merkezi(ASM) önünde iş makinalarının çalışmasını sosyal medya hesabından paylaşarak iddialar dile getirmişti.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Ataşehir'de bir aile sağlığı merkezi ile ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Turhan Çömez'in ASM ile ilgili iddiasına İl Sağlık Müdürlüğü cevap verdi

ALTYAPI ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

İl Sağlık Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada gündeme gelen bazı iddialar üzerine toplumu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılması zaruriyeti doğduğu belirtildi.

Açıklamada, kentte sağlık hizmet sunum kapasitesini artırmaya yönelik yatırımların planlı ve kesintisiz şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.

Ataşehir'de yaklaşık 180 dönüm alan üzerinde hizmet veren hastanede, halihazırda 310 yatak kapasitesiyle sağlık hizmeti sunulduğu aktarılan açıklamada, sağlık altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 1453 yatak kapasiteli ana hastane ile 99 yatak kapasiteli Acil Durum Hastanesinin projelendirildiği ve ihale sürecinin tamamlandığı belirtildi.

Turhan Çömez'in ASM ile ilgili iddiasına İl Sağlık Müdürlüğü cevap verdi

Açıklamada, öncelikli olarak yapımına başlanacak olan 99 yatak kapasiteli Acil Durum Hastanesi inşaatı kapsamında mobilizasyon sahası planlamaları yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte, daha önce Ataşehir ilçesinde farklı bir alandan taşınarak hastane yerleşkesi içerisine kurulan prefabrik İçerenköy Aile Sağlığı Merkezi (ASM) binasının, planlanan inşaat sahasına denk geldiği tespit edilmiştir. Söz konusu durum üzerine yüklenici firma tarafından, kurum bahçesinde inşaat alanına denk gelmeyen uygun bir bölgede bedelsiz olarak 5 birimli yeni bir Aile Sağlığı Merkezi inşa edilmiştir. Yeni ASM binası modern, kullanışlı ve sağlık hizmet sunumuna uygun şekilde planlanmış olup, hizmet kesintisi yaşanmadan faaliyete alınmıştır. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişiminde herhangi bir aksama yaşanmamış, hasta ve çalışanlarımız açısından mağduriyet oluşmamıştır. Sağlık hizmetleri kesintisiz ve etkin şekilde sunulmaya devam etmektedir."

ETİKETLER
#ataşehir
#Aile Sağlığı Merkezi
#Altyapı Çalışmaları
#Sağlık Yatırımları
#İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.