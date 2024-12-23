Turistik Doğu Ekspresi yola çıktı! Kimse bilet bulamıyor

23 Aralık 2024 15:02 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 15:55

Turistik Doğu Ekspresi, 2024-2025 sezonuna start verdi. Ankara ile Kars arasında uzanan bu eşsiz yolculuk, bugün itibarıyla başladı. Bakan Uraloğlu, efsane ekspresi uğurladı. Seferler 2 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek.

Turistik Doğu Ekspresi 2024-2025​ sezonunun ilk seferi için Tarihi Ankara Garı'ndan uğurlandı. Uğurluma töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu​, “Kelimenin gerçek anlamıyla da mecazi anlamıyla da hizmete başladığı 2019 yılından bu yana ülkemiz turizm sektörünün lokomotifi haline gelen Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurluyoruz. Bizim için güzel ve önemli bir gün” ifadelerini kullandı.



Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin sadece bir tren yolculuğu değil, aynı zamanda Anadolu'nun kadim kültürünü, doğal güzelliklerini ve zengin tarihini keşfetmek isteyenler için eşsiz bir deneyim sunan bir zaman yolculuğu olduğunu kaydetti.

'10 BİN 500 SEYAHAT TUTKUNUNA HİZMET VERECEĞİZ"

Gençler, doğa tutkunları ve fotoğraf çekmek isteyen gruplar başta olmak üzere her yaştan yolcuya yüksek kalitede, farklı bir tatil seçeneği imkânı sağladıklarını belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“2019 yılında ilk sefere konulduğundan bugüne kadar 71 bin yolcumuz seyahat etti. Bugün başlayan yeni sezonunda da Ankara-Kars yönünde 30, Kars-Ankara yönünde de 30 olmak üzere toplam 60 sefer gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 10 bin 500 seyahat tutkununa hizmet vereceğiz.”

Uraloğlu, trenin Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saatlik, Kars-Ankara yönünde ise İliç'te 3 saat 30 dakika, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saatlik duruşla eşsiz bir gezi ve manzara şöleni sunacağını da dile getirdi.



"4 SAATLİK BİR DURUŞLA ERZURUM'DA MOLA VERECEK"

Erzurum'un, 2025 yılında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından Turizm Başkenti olarak seçildiğini hatırlatan Uraloğlu, “Yine, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından da Avrupa Kış Sporları Başkenti seçildi. Erzurum'a 2025 yılında böylesine önemli iki etkinliğe başkentlik etmesi de ayrı yakıştı ve güzel bir tesadüf oldu doğrusu. 4 saatlik bir duruşla Erzurum'da mola verecek trenimizin de Erzurum'a ayrı bir hareket getireceğine ve trenle seyahat eden yolcularımızın Erzurum'da gerçekleşecek aktivitelerden bazılarına doğrudan katılabilme ayrıcalığı yakalayacaklarına inanıyorum” dedi.

"Kars'tan Ankara istikametine yola çıkan dönüş trenlerimiz de var"