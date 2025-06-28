Turistler rengi görünce şaşkınlığa uğradı! Karadeniz'in gözleri ışıldatan Mavi Göl'ünde turizm bitti

Karadeniz'de yapılan turistik gezilerin uğrak noktası Giresun'daki Mavi Göl'den üzücü bir haber geldi. Ziyarete giden yerli ve yabancı turistler gözleri ışıldatan mavi rengin yok olduğunu gördü. Gölü meşhur yapan rengin bir hata yüzünden yok olduğu öğrenildi.

Giresun'un Dereli ilçesinde Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde bulunan Mavi Göl artık turkuaz rengini kaybetti. Sosyal medya sayesinde ününe ün katan Doğu Karadeniz'in uğrak noktası Mavi Göl bir hata sebebiyle çamura döndü. Turistler yaşanan durum sebebiyle tepkili...

MAVİ GÖL'E GELENLER HÜSRANA UĞRADI

Sahip olduğu sodalı su sebebiyle turkuaz rengiyle hayran bırakan Mavi Göl'de yaşanan değişim sonrası ziyaretçiler şu ifadeleri kullandı:

"Keşke bu çalışmaların yapılacağına dair bir bilgilendirme olsaydı. Biz buraya büyük beklentilerle geldik, zaman ve para harcadık. ancak karşımızda ne yazık ki o meşhur mavi göl değil, çamur gölü bulduk. Sezonun tam da açıldığı bir dönemde bu tür bir çalışmanın yapılmasını doğru bulmuyoruz."

MAVİ GÖL'ÜN RENGİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Gölün renginin değişim sebebi olarak dere yatağında yapılan ıslah çalışmalarının suyun akışını bozmasıyla çamurun göle karışması gösterildi. Bu nedenle turizm sezonu Mavi Göl'de başlamadan bitti.

ZİYARETÇİ SAYISI DÜŞTÜ

Turizmciler ve esnaf yaşanan bu durum sebebiyle tepkili. Durumu öğrenenler ziyaretten vazgeçtikçe işletme sahipleri de gelir kaybından endişeli.

ESNAFLAR ENDİŞELİ

Doğal güzelliğiyle bölge turizmine önemli katkı sağlayan Mavi Göl'de yaşanan bu durum, turizmciler ve esnaf arasında da endişeye yol açtı. Her yıl sezon boyunca özellikle hafta sonları dolup taşan park alanında bu yıl beklenen yoğunluk yaşanmazken, işletme sahipleri de gelir kaybından dertli. Yetkililerden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.