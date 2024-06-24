Turistleri zehirleyeceklerdi, uyuşturucularla yakalandılar
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Haziran 2024 14:01 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 14:08
İzmir'in gözde tatil kenti Çeşme ilçesinde yerli ve yabacı turistleri zehirlemeye çalışan şüpheli 8 kişi uyuşturucularla birlikte yakalandı.
Turistleri zehirlemeye çalışan 8 kişi, İzmir polisinin yaptığı operasyonda esrar ve kokainlerle birlikte yakalandı.
Bayram tatilinde Çeşme ilçesine gelen turistleri zehirlemek isteyen torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon gerçekleştirildi.
8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Satış hazır hale getirilmiş 310 meşe halinde 938 gram esrar, 10 meşe halinde 44 gram kokain, 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı