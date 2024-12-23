Turistlerin favori mekanıydı! Kaburga diye domuz eti yedirmişler

23 Aralık 2024 12:13 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 12:17

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde Muğla'nın Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren Chinese Rose Restaurant'ta satılan dana kaburganın içerisinde domuz eti tespit edildiği belirtildi.

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Muğla'da yerli ve yabancı turistlere dana kaburga diye domuz eti yedirdiler. Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine göre Fethiye'de faaliyet gösteren Chinese Rose Restaurant'ta domuz eti tespit edildi. Dana kaburga diye sunulan etin içerisinde tespit edilen domuz eti vatandaşların midesini bulandırdı.

İşletmenin sahibi Zafer Söğüt olarak bilinirken, yaşanan domuz eti skandalı ise halk arasında endişeye ve gıda güvensizliğine neden oldu.