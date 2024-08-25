Turistlerin gözü önünde şoke eden mülteci kaçışı

25 Ağustos 2024 17:30 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 17:39

Tonlarca elmas gömülü olan kasaba: Göreni duyanı şoke ediyor

Tonlarca elmas gömülü olan kasaba: Göreni duyanı şoke ediyor

Bir grup mülteci Bodrum'da bindikleri botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sahil güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Tatil yapan turistlerin gözü önünde gerçekleşen takip ilginç görüntülere sahne oldu. Yunanistan'a gitmeyi başaramayan mülteciler hızla kara çıkıp kaçmaya çalışsa da ekipler 30 kişiyi kıskıvrak yakalandı.

TURİSTLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE MÜLTECİ OPERASYONU

Bodrum açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik ekipleri, şüpheli bir lastik botu tespit ederek takibe başladı. Botta bulunan kaçak göçmenler, durumu fark eder etmez hızla kaçmaya çalıştı. Kovalamaca, göçmenlerin Bağla sahiline doğru yönlendi. Sahile yaklaşan bot, turistlerin gözleri önünde kıyıya yakın bir noktada durdu. Göçmenler, karaya çıkıp yaya olarak kaçma girişiminde bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak kaçak göçmenleri yakaladı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile 30 kaçak göçmen kıskıvrak yakalandı. Olay, sahilde denize giren turistlerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşirken, operasyonun her anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Yakalanan göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.