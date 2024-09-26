Türk balıkçı teknesine ateş açarak taciz ettiler: Yunan botuna Sahil Güvenlik'ten soğuk duş!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

26 Eylül 2024 05:22 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 05:28

Muğla'nın Bodrum ilçesinde avlanan bir balıkçı teknesine Yunan unsurları havaya ateş açarak taciz etti. Bunun üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilerek Yunan unsuru geri püskürtüldü. O anlar kameralara yansıdı.

Ege'de Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurlarının Türk balıkçılara yönelik tacizlerine bir yenisi daha eklendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, saat 16.35'te Muğla'nın Bodrum​ ilçesi Akyarlar açıklarında avlanan Türk bayraklı "Barbaros-4" isimli balıkçı teknesinin, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından havaya ateş açılarak taciz edildiğini duyurdu. Bu bilgi üzerine, bölgeye 1 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. YUNAN BOTU UZAKLAŞTIRILDI Yapılan açıklamada, Türk sahil güvenlik unsurlarının, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunu önleme manevralarıyla bölgeden uzaklaştırdığı belirtildi. Ayrıca, balıkçı teknesinde yapılan incelemelerde herhangi bir hasar tespit edilmediği ve teknenin güvenli bir şekilde Turgutreis Balıkçı Barınağı'na ulaşmasının sağlandığı ifade edildi. İlgili Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Miçotakis ve Paşinyan'la görüştü: İkili ilişkiler kazanç olacak! PAOK 1875 yılında İstanbul'da kurulduktan sonra Yunanistan'a taşındı