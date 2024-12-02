Türk bayrağı 76 yıl sonra Halep Kalesi'ne tekrar asıldı! 'Bizi ancak Türkler rahat yaşatır'

02 Aralık 2024 11:33 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 13:18

Türk bayrağı 4 asır boyunca dalgalandığı Halep Kalesi'ne tekrar asıldı. En son 76 yıl önce Türkiye'ye katılmaya talep eden Haleplilerin ağzına bugün yine aynı sözler var: Bizi ancak Türkler rahat yaşatır

Beşşar Esad rejimine karşı 28 Kasım tarihinde harekat başlatan Suriyeli muhalifler, sadece 5 günde Halep​, İdlib​ ve Tel Rıfat​'ın tamamını eile geçirdi. Yaklaşık 4 asır boyunca Osmanlı egemenliğinde kalan şehrin simgesi Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asıldı. Bu durum akıllara 76 yıl önce yaşanan benzer bir olayı getirdi.

TARİH TEKERRÜR ETTİ

1948 yılının aralık ayında Türkiye'ye katılmayı talep eden Halepliler, dönemin yönetimine baş kaldırıp şehrin sokaklarında "Bizi ancak Türk idaresi rahat yaşatır" sloganıyla yürüyüş düzenlemişti. O dönemde şimdiki gibi Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmış, bu görüntü dönemin gazetelerinde "Halep Kalesi'ne Türk bayrağı çekildi” ifadeleri ile yer almıştı.

Diğer yandan bölgede Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif gruplar ile Esad güçleri arasında çatışmalar sürüyor. Silahlı gruplar, Halep'in büyük bölümünde ve İdlib'in tamamında kontrolü ele geçirirken şu sıralar Hama'ya doğru ilerleyiş söz konusu.

SURİYE​'DE SON DURUM

Buna karşın Suriye Milli Ordusu ise YPG kontrolündeki Tel Rıfat'a girerken Rus jetleri, Suriye savaş uçakları ile birlikte muhalifleri bombardımana tutuyor. Şam'da, Esad'a karşı askeri darbe girişimi iddiaları da gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Batı dünyasında da teyakkuz söz konusu. ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere, ortak bir açıklama yaparak çatışmalara Suriye'nin öncülüğünde siyasi bir çözüm bulunmasını istedi. Askeri kaynaklar, Haşdi Şaabi dahil İran yanlısı Şii milislerin, Esad güçlerine yardım etmek için Irak'tan Suriye'ye girdiğini duyurdu.