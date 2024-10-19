Türk bayrağına zarar veriliyor iddiasıyla polisler harekete geçti! Gerçek bambaşka çıktı
Kayseri'de bayrağa zarar verildiği ihbarı sonrası harekete geçen ekipler, kameralarda bir çocuğun yıpranmış Türk bayrağını öptükten sonra yanında götürdüğünü gördü. Kameralara yansıyan bu görüntüler sonrası polis ekipleri boş kalan direğe Türk bayrağı astı. Çocuğu da bulan ekipler kendisine bayrak hediye etti.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yeni Mahallede bir binaya asılı bayrağa bir kişi tarafından zarar verildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada; 10-12 yaşlarında bir çocuğun vatan ve bayrak sevgisi ile mevsim şartlarında yıpranmış olan asılı bayrağı aldığı, öpüp başına koyduğu ve bayrağı alarak yanında götürdüğü tespit edildi.
Polis ekipleri bunun üzerine ikamet sahibine ulaşarak Türk bayrağı hediye ederek, yerine astı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Ayrıca çocuğu da bulan ekipler kendisine bayrak hediye etti. Çocuğun Türk bayrağını öpüp alnına koyduğu anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.