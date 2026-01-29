Türk Deniz Kuvvetleri için üretilen savaş gemileri başka ülkelere mi satıldı? Açıklama var

Türk Deniz Kuvvetleri için üretilen savaş gemilerinin yabancı ülkelerden gelen sipariş üzerine buralara satıldığı iddiası ortaya atıldı.

İddianın hem sosyal medyada yayılması hem de haberleştirilmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İletişim Başkanlığı çatısı altında faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı.

Açıklamada "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan; Türk Deniz Kuvvetleri için planlanan gemilerin “ticari kaygılarla elden çıkarıldığı” yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir." denildi.

"ÜRETİM VE İHRACAT ÖNCELİKLE TSK'NIN HAREKET ETKİNLİĞİ ESAS ALINARAK YAPILIYOR"

Merkezin açıklamasının devamında savunma sanayiindeki yerlilik ve millilik oranına da dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, dünyadaki en büyük ve en yetkin donanmalardan birine sahip olup, aynı anda onlarca gemi tasarlayıp üretebilen sayılı ülkeler arasında yer almaktadır. Savunma sanayii üretim ve ihracat planlamaları; öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin harekât etkinliğini, caydırıcılığını ve uzun vadeli ihtiyaçlarını esas alan stratejik bir anlayışla yürütülmektedir.

"TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİNİN YERLİLİĞİ YÜZDE 80'İ AŞTI"

Ülkemiz, savunma sanayii alanında kaydettiği ilerlemeyle yerli ve millî üretim oranını yüzde 80’lerin üzerine taşırken; ithal eden değil, ihraç eden bir ülke konumuna ulaşmıştır. Bu kapsamda dost ve müttefik ülkelere yönelik savunma sanayii iş birlikleri, millî güvenliği zafiyete uğratmadan ve stratejik hedeflerle uyumlu şekilde sürdürülmektedir.

"10'DAN FAZLA ÜLKEYE 150 ASKERİ GEMİ İHRACATI YAPILDI"

Bugüne kadar 10’dan fazla ülkeye yaklaşık 150 askerî gemi ihracatı gerçekleştirilmesi, Türkiye’nin deniz platformları alanında küresel ölçekte güvenilir bir üretim ve tedarik merkezi hâline geldiğini de ortaya koymaktadır. Kamuoyunun, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve savunma sanayii hedeflerimize yönelik manipülatif ve yanıltıcı söylemlere itibar etmemesi büyük önem arz etmektedir."

https://x.com/dmmiletisim/status/2016487484415225934