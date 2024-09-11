Türk devletlerinden yeni alfabe adımı: Türkiye de aralarında!

11 Eylül 2024 14:17 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 14:43

Türk Devletleri Teşkilatı, Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaştı. Türk Dil Kurumu'nun da öncülük ettiği komisyonda kabul edilen karar hayata geçirilirse alfabemiz değişebilir.

Türk devletleri ortak dil kullanımı konusunda çarpıcı bir adım attı. Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kurduğu Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaştı.

LATİN TABANLI OLACAK

Konuya ilişkin bilgilendirme Merkezi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Türk Akademisi'nden geldi. Yapılan yazılı açıklamada, 9-11 Eylül tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonunun 3. toplantısında ilk olarak 1991'de bilim insanları tarafından önerilen Latin tabanlı Ortak Türk Alfabesi projesinin kapsamlı şekilde gözden geçirildiği bildirildi.

Komisyon üyelerinin bu alfabe projesinde geliştirilmesi gereken hususlara ilişkin gerekli tespitleri yaptıkları vurgulanan açıklamada alınan öneri kararına yer verildi.

34 HARFLİ TÜRK ALFABESİ GELİYOR

Söz konusu karara ilişkin yapılan açıklamada "Bu özverili çalışmanın sonucunda, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşıldı. Önerilen alfabedeki her harf, Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu işbirliğinde düzenlenen komisyon toplantısının başarıyla sonuçlanmasının tarihi bir önem taşıdığına dikkat çekilerek "Ortak Türk Alfabesi'nin geliştirilmesi, Türk halkları arasında karşılıklı anlayış ve iş birliğini teşvik ederken, onların dil mirasını da korumaktadır" denildi.