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Son dakika | 'Türk Escobar' lakaplı uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya öldü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
20 Eylül 2024 13:28 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 13:52
Son dakika | &#039;Türk Escobar&#039; lakaplı uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya öldü

Son dakika haberi: 'Türk Escobar' lakaplı uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya, tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü olarak bulundu. İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya, 12 Nisan 2023'te tutuklanmıştı.

'Türk Escobar' lakaplı uyuşturucu​ baronu Urfi Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Çetinkaya'nın tutuklu bulunduğu cezaevinde öldüğü bildirildi.

KAFES-44 OPERASYONUNDA 43 KİŞİ YAKALANMIŞTI

20 Şubat'ta İstanbul, İzmir, Afyonkarahisar, Malatya, Antalya, Çanakkale, Bilecik, Muğla ve Balıkesir'de gerçekleştirilen "Kafes-44" operasyonu kapsamında, Çetinkaya'nın liderliğindeki suç örgütüne mensup olduğu düşünülen 43 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlıların; Almanya​, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan'da 13 ton, Türkiye​'de ise 24 ton olmak üzere toplamda 37 ton uyuşturucunun sevkiyatını organize ettikleri ve gemi, ticari konteyner, balıkçı tekneleri gibi araçlarla uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları tespit edilmişti.

'Türk Escobar' lakaplı uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya öldü - 1. Resim

URFİ ÇETİNKAYA 2023'TE TUTUKLANMIŞTI

"Teşekkül halinde uyuşturucu madde imal etmek ve nakletmek" suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan ve kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya, İstanbul'da yakalanarak 12 Nisan 2023'te tutuklanmıştı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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