Türk futbolcu Alim Aykut Esgi çete üyesi çıktı! Almanya'da tutuklandı

30 Kasım 2024 08:32 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 08:54

Almanya'nın gündemine oturan Mocro mafyasına ait uyuşturucunun çalınmasıyla başlayan olaylar zincirinde çete lideri Sermet A. ve üyeleri düzenledikleri bombalı saldırılarla ortalığı savaş alanına çevirdi. Bir dönem Akhisarspor'da oynayan Alim Aykut Esgi isimli futbolcunun da 11 bombalı saldırı düzenleyen çetenin üyesi olduğu ortaya çıktı. Alman polisinin düzenlediği operasyonla yakalan Esgi 3 kişiyi kaçırarak günlerce işkence ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. İşte tüm detaylar...

Almanya​'yı savaş alanına çeviren olaylar Haziran'da başladı. Hürth-Kalscheuren'deki bir depoda tutulan Mocro mafyasının Köln lideri Sermet A.'nın kontrolündeki 350 kilo esrarın çalınmasıyla çete üyeleri bombalı saldırılar düzenledi.

11 BOMBALI SALDIRI DÜZENLEDİLER

1.5 milyon euro değerinde uyuşturucunun kaybolmasıyla çete lideri Sermet A. ve üyeleri, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin çeşitli bölgelerinde şüphelendikleri farklı adreslere 12 hafta içerisinde toplam 11 bombalı saldırı düzenledi. Patlamalarda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı.

ALİM AYKUT ESGİ ÖRGÜT ÜYESİ ÇIKTI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Çete lideri Sermet A.'nın iddiaya göre en yakın adamlarından biri de bir dönem Akhisarspor'da oynayan Almanya vatandaşı 25 yaşındaki Alim Aykut Esgi'ydi. Bombalı saldırılarda çalınan esrarı bulamayan Sermet A. ve Alim Aykut Esgi geçtiğimiz Temmuz ayında Bochom'da uyuşturucunun çalınmasından sorumlu tuttukları El Zein çetesinden bir kişinin kardeşini ve eşini kaçırdı.

KAÇIDIKLARI ÇİFTE GÜNLERCE İŞKENCE YAPTILAR

Genç çifti Köln-Rodenkirchen'deki bir villaya götüren çete üyeleri, çırılçıplak soydukları çifte günlerce işkence etti. Alim Aykut Esgi ise videoya aldığı işkence görüntülerini Sermet A.'ya gönderdi ve talimatlarını yerine getirdi. Polis eve düzenlediği baskında genç çifti baygın bir şekilde kurtarırken, 6 silahlı örgüt üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında uluslararası düzeyde yakalama kararı çıkartılan Sermet A. geçtiğimiz Ekim ayında Paris Roissy Havalimanı'nda polisler tarafından Dubai'ye kaçma hazırlığı yaparken yakalandı.

FUTBOLCU ESGİ TUTUKLANDI

Polis, Sermet A.'nın yakalanmasının ardından Mocro mafya ile işbirliği halinde olan çete üyelerine operasyon düzenledi. Geçtiğimiz Cuma günü Köln'de bir eve yapılan baskında Alim Aykut Esgi ve örgütün gizli kasası olduğu iddia edilen Alman-Tunuslu Aymen S.(24) gözaltına alındı. Alim Aykut Esgi, 'Rehin alma ve tehlikeli bedensel zarar verme', Aymen S. ise 'Adam kaçırma, uyuşturucu kaçakçılığı' suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKHİSARSPOR'DA FORMA GİYDİ

Kariyerinde; Fatih Karagümrük, Darıca Gençlerbirliği, Celik Zenica, Bayrampaşa, Akhisarspor takımları bulunan Alim Aykut Esgi, son olarak 26 Eylül 2018 tarihinde oynanan Karagümrük - 1922 Konya kupa maçında oynadı ve sadece 1 dakika süre almıştı. Esgi en son Bosna Hersek'te bir takımda forma giyiyordu.